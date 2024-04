Els espanyols situen la salut pública com a gran prioritat per al 9-J i es desmarquen dels europeus en defensa

La salut pública i la lluita contra la pobresa són les dues grans prioritats pels europeus, i particularment pels espanyols, de cara a les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny segons el darrer eurobaròmetre, fet públic aquest dimecres. El 45% i el 41% dels enquestats a l'Estat els assenyalen com a temes prioritaris per al 9-J, per sobre del 32% i 33% del conjunt dels europeus. En canvi, la defensa i la seguretat a la UE són menys importants per als espanyols (14%) que per al conjunt dels europeus (33%), i se situa com la quarta qüestió en importància. D'altra banda, creixen els que creuen que la UE és "beneficiosa" pel seu país i també els que pensen que les seves accions tenen impacte en la vida diària, amb un 71% dels espanyols.

Els ciutadans de l'Estat i els de la resta de països de la UE enquestats coincideixen en les primeres matèries que haurien d'estar sobre la taula dels partits de cara a la campanya electoral: la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, la salut pública i l'economia i la creació de llocs de treball. En tots tres casos, destaquen els percentatges més elevats de resposta entre els espanyols. El mateix passa amb la qüestió de la política agrària, que és prioritari per un 31% dels enquestats a l'Estat, i tan sols pel 23% del conjunt dels enquestats.

En canvi, la política de defensa i seguretat al sí de la Unió Europea, que apareix en quart lloc d'aquest llistat amb el 31% de les respostes, està lluny de ser una de les principals preocupacions dels ciutadans espanyols enquestats, amb tan sols el 14%.

Pel que fa als valors que hauria de defensar el Parlament Europeu els propers cinc anys, s'imposen la Pau (47% del total, el 39% dels espanyols) i la Democràcia (33%-31%). També destaca el fet que la lluita per la igualtat entre homes i dones és una opció escollida per només un 14% dels enquestats, mentre que el percentatge entre els espanyols puja fins al 22%.

El darrer eurobaròmetre abans de les eleccions del 9 de juny -amb enquestes realitzades entre el febrer i el març-, també mostra el creixement de la població que considera que la UE té un impacte diari en les seves vides, un 73%, el més elevat des que es formula aquesta pregunta.

Les eleccions del 9-J

L'enquesta constata el desconeixement majoritari sobre la data de les eleccions, però també que a més proximitat de la cita, millora el percentatge. Així, ara són el 57% els espanyols que no saben indicar la data concreta (el 23% dels europeus en conjunt), mentre que en l'eurobaròmetre de la tardor passada eren gairebé el 80%.

També creixen els "interessats" en el procés electoral, que són el 58% dels espanyols, i això són gairebé 20 punts més que en la darrera enquesta abans de les eleccions europees del 2019 i també tres més que abans de l'eurobaròmetre de la tardor passada. Per edats, el nivell d'interès més baix es registra entre els menors de 24 anys (el 48% no manifesta cap interès) i el més alt, en els ciutadans d'entre 40 i 54 anys, amb un 61% d'interessats.

Sobre la importància de votar particularment en aquests comicis, el 53% dels europeus ho consideren "molt important", i són 8 de cada 10 els que ho consideren important en grau divers, quasi un 10% més que en la passada enquesta. Pel que fa a la intenció d'anar a votar, el 70% dels enquestats d'Espanya manifesten que ho faran, de manera molt similar a la resta dels enquestats, un percentatge fins a 14 punts per sobre del que deien abans de les últimes eleccions europees. Uns comicis, aquells, en què finalment la participació va ser del 61% a l'estat espanyol.