Twitter bloqueja a Espanya desenes de comptes de científiques, divulgadores i mitjans de comunicació

La plataforma X, abans Twitter, ha bloquejat en les últimes hores i sense previ avís més d'una vintena de comptes institucionals, de científiques i divulgadores a Espanya, moltes d'elles amb milers de seguidors. També s'han vist afectades els comptes de mitjans de comunicació, com la del diari aragonès AraInfo i la de l'edició balear d'eldiario.es, i d'esdeveniments de divulgació, com Pint of Science.

Segons han comptat algunes de les afectades en la pròpia xarxa —en nous comptes que s'han creat a aquest efecte— el motiu que al·lega la xarxa social, ara en mans de l'empresari Elon Musk, és l'incompliment de les normes, sense més detalls.

"Pel que veig, ha estat una suspensió a pilons de gent de cop, sense motiu aparent", ha explicat Diana Aceves, una reconeguda professional de la indústria tecnològica molt activa en Twitter a la qual li han suspès el compte. "Voto per atac organitzat o 'bug' (error en el codi)".

"M'han donat zero explicacions. Ahir a la tarda vaig intentar retuitar a algú i no em deixava. M'han suspès el compte de manera temporal més vegades perquè algú ha reportat algun tuit: aquí, sempre m'enviaven un email avisant-me i dient-me que esborrés el tuit si volia el compte de tornada. També hi ha una sèrie de formularis on pots fer apel·lacions", explica Aceves a aquest diari. "Però ahir no em van donar cap avís ni res. En entrar en el formulari d'apel·lació em porta a una resposta automàtica que diu que el cas ja està revisat i que el meu compte queda bloquejada per sempre".

Usuaris de la xarxa social han denunciat la situació i recopilat els comptes afectats. Entre altres, estan les de les divulgadores Mari Luz Congosto, Blanca Arteaga i Javier Barriuso. Congosto i Barriuso solien compartir contingut relacionat amb estratègies de desinformació.

'El Periódico d'Espanya', del mateix grup editorial que aquest diari, s'ha posat en contacte amb l'equip de premsa de X.com a través d'email. Han respost que "estan ocupats" i que s'intenti més tard.

Elon Musk va plantejar fa pocs dies la possibilitat de cobrar a tots els usuaris per usar la xarxa com a manera de frenar als bots. "Em dona la sensació que han llançat alguna rutina per a garbellar bots que s'ha carregat un munt de comptes", considera Aceves.

Les fallades s'han tornat freqüents en la xarxa social des que aquesta va ser adquirida per Elon Musk. Musk va acomiadar al 80% de la plantilla al poc temps d'entrar i, sota la seva gestió, tant el trànsit com els ingressos per publicitat s'han desplomat.