Jenni Hermoso, entre les 100 persones més influents del món segons la revista 'TIME'

La futbolista espanyola Jennifer Hermoso, campiona del Mundial en 2023 i campiona de la Lliga de Nacions en 2024 amb la selecció nacional femenina, ha estat inclosa aquest dimecres per la revista 'TIME' entre les 100 persones més influents del món en l'últim any.

L'exjugadora estatunidenca Raja Shim, actual cap del grup de treball antiabusos de la Federació de Futbol dels Estats Units (O.S. Soccer), ha escrit sobre Jenni Hermoso per a aquest llistat anual de prestigioses celebritats. "Jenni Hermoso no tenia dubtes que el que Luis Rubiales li va fer en l'escenari després que el seu equip guanyés el Mundial Femení estava malament. Quan Rubiales, president de la Federació Espanyola de Futbol, cap de Hermoso, li va agafar la cara i la va petonejar, milions de nosaltres que estàvem veient-ho en viu per televisió vam saber que també estava malament", inicia Raja Shim el seu text sobre la davantera espanyola.

El mes de desembre passat, el diari britànic 'The Guardian' va triar a Hermoso com a millor futbolista de l'any. I d'igual manera, el diari 'Financial Times' va incloure a la davantera de Carabanchel entre les dones més influents del món en 2023.