La Fiscalia demana dos anys i mig de presó per a Luis Rubiales pel petó no consentit a Jennifer Hermoso

La Fiscalia de l'Audiència Nacional (AN) demana condemnar a 2 anys i 6 mesos de presó a l'expresident de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales pel petó no consentit i les presumptes coaccions posteriors a la jugadora de la Selecció femenina Jennifer Hermoso.

En el seu escrit d'acusació, el Ministeri Públic sol·licita imposar a Rubiales 1 any de presó per un delicte d'agressió sexual així com 1 any i 6 mesos per un delicte de coaccions en concepte d'autor.

La Fiscalia, a més, també demana a l'Audiència Nacional que condemni a 1 any i 6 mesos de presó per un delicte de coaccions a l'actual director de la Selecció espanyola, Albert Luque, al exseleccionador femení Jorge Vilda, i al responsable de Màrqueting de la Federació, Rubén Rivera.

A més, proposa que Rubiales indemnitzi amb 50.000 euros a la jugadora pel petó i que l'expresident, juntament amb la resta d'acusats, indemnitzi amb uns altres 50.000 euros a la jugadora per les presumptes coaccions.

El Ministeri Fiscal comença el seu relat fixant el dia i el lloc en el qual van succeir els fets: el 20 d'agost de 2023 a Sidney, Austràlia, en concret en l'Estat de Nova Gal·les del Sud.

La RFEF intenta desmentir Hermoso amb quatre fotos sobre l'escena del petó / RFEF

"En ocasió del lliurament de medalles a les jugadores de la Selecció espanyola femenina de futbol després de la seva victòria en la final del Mundial, i en el moment en què la jugadora rebia la salutació protocol·lària i la felicitació de l'acusat Luis Rubiales , president de la RFEF, aquest va subjectar el cap de la jugadora amb totes dues mans, i de manera sorprenent i sense consentiment ni acceptació de la jugadora, li va propinar un petó en els llavis", apunta.

"Una situació de fustigació"

A partir d'aquest fet, "i davant les conseqüències personals i professionals que li podien implicar, Rubiales, per si mateix i de connivència amb la resta dels acusats, van començar a exercir actes constants i reiterats de pressió directament sobre la jugadora i a través de la seva família i amistats amb la finalitat que, públicament, justifiqués i aprovés el petó que contra la seva voluntat li va donar".

La Fiscalia assegura que Hermoso va patir "una situació de fustigació que li va impedir desenvolupar la seva vida en pau, tranquil·litat i lliurement". En aquest sentit, assenyala que Vilda, Rivera i Luque Martos "eren persones de confiança de Rubiales", recordant que van accedir als seus càrrecs sota el seu mandat com a president de la RFEF. "Depenent, per tant, la seva privilegiada situació en la RFEF de la sort que corregués la del seu president", aclareix.

L'escrit incideix que "en un moment immediatament posterior al lliurament de medalles a les jugadores de la Selecció, Rubiales va requerir a Ana Álvarez, directora de futbol femení de la RFEF, que entrés als vestuaris i manés sortir a Hermoso perquè volia parlar amb ella, accedint Jennifer al requeriment".

"En aquest primer moment Rubiales ja va instar la jugadora perquè dugués a terme una declaració pública sobre l'acceptació per la seva part del petó rebut, amb la qual ella no estava d'acord i que no tenia cap obligació de fer", explica la Fiscalia.

Poc després, "quan la jugadora viatjava amb autobús que conduïa a la delegació espanyola de futbol camí de l'aeroport de tornada a Espanya, se la va obligar a baixar precipitadament del mateix perquè subscrivís una nota de premsa redactada per l'equip de comunicació de la RFEF per ordre de Rubiales i en la qual Hermoso no havia tingut cap intervenció i el contingut de la qual no compartia". Malgrat això, afegeix l'escrit, "va ser remesa als mitjans de comunicació".

Pressiona en l'avió

Ja en el vol de retorn d'Austràlia a Espanya, amb escala a Doha, Rubiales s'hauria dirigit de nou a la jugadora "perquè accedís a fer una manifestació pública conjunta de tots dos quan arribessin a aquesta escala, afirmant que el petó havia estat consentit, al que la jugadora es va negar una vegada més, expressant el seu cansament i malestar a l'acusat per les pressions exercides per aquest".

"Davant la negativa reiterada d'Hermoso d'accedir a les seves pretensions, Rubiales, després de diverses converses amb el seu equip de confiança, del qual formava part Vilda, van decidir utilitzar una altra via per a aconseguir el pretès, consistent a continuar pressionant Hermoso, aquesta vegada utilitzant els familiars d'aquesta que viatjaven en el mateix vol", continua l'escrit.

El Ministeri Fiscal sosté que el llavors seleccionador "es va acostar en diverses ocasions als seients on viatjaven els familiars de la jugadora fins que va aconseguir parlar amb Rafael Hermoso, germà de Jennifer", tractant de "guanyar-se la seva confiança lloant les virtuts esportives de la jugadora".

No obstant això, la Fiscalia assegura que "l'única fi" era "que Rafael convencés a la seva germana perquè fes la manifestació pública pretesa pels acusats". "Davant la reticència d'aquest de cedir a la seva petició, li va advertir que si la seva germana no accedia a participar en el vídeo, això tindria conseqüències negatives per a ella, tant en el personal com en la seva carrera professional com a futbolista", afegeix.

Coaccions durant el viatge a Eivissa

L'escrit continua recordant l'ocorregut entre els dies 22 i 25 d'agost de 2023 a Eivissa, en el viatge en què la Selecció femenina va festejar la consecució del Mundial. Rivera, responsable de Màrqueting de la RFEF, "va acudir a aquesta localitat i va insistir, de manera reiterada i persistent, a Hermoso perquè parlés per telèfon amb el responsable d'Integritat".

La futbolista Jenni Hermoso, a la seva arribada a declarar a l'Audiència Nacional. / Europa Press

"Per part del comitè d'integritat de la RFEF s'havia obert un expedient respecte als fets esdevinguts a Sidney, en el qual es pretenia, per ordre de Rubiales, la seva exculpació de qualsevol responsabilitat en aquest àmbit, obligant a canviar declaracions d'intervinents i aportant pericials parcials a favor seu", afirma la Fiscalia.

No obstant això, la jugadora "va manifestar reiteradament a Rivera que no volia accedir a les seves pretensions i que la deixessin en pau". Amb tot, aquest va insistir a més que havia de participar en el vídeo exculpant Rubiales, "fent extensiu la fustigació" a la jugadora a través d'una amiga seva.

"Malgrat la clara negativa d'Hermoso, amb expressió del seu cansament, Rivera va persistir en la seva conducta, directament respecte d'Hermoso i indirectament a través d'Ana Ecube perquè parlés amb Albert Luque, que pretenia, d'acord amb Rubiales, i valent-se de la seva bona relació personal amb la jugadora, doblegar la voluntat de Jennifer", incideix l'escrit d'acusació.

Amb tot, i després de no aconseguir el pretès, Luque es va desplaçar a Eivissa --segons Rubiales-- "per aconseguir amb la seva presència que participés en el pretès vídeo, personant-se a l'hotel on s'allotjava la jugadora i la seva amiga i intentant obligar Jennifer a parlar amb ell, al que ella es va negar".

"Mala persona"

Luque va insistir per mitjà de WhatsApp personalment a Hermoso i a través de la seva amiga perquè Jennifer parlés amb ell. "Finalment, davant la rotunda negativa rebuda, Luque va enviar diversos missatges de WhatsApp a l'amiga de Jennifer expressant el seu empipament, fent al·lusió al fet que a la jugadora, per la seva edat, li quedaven dos anys de carrera i que si en aquest moment l'ajudava segurament li podria aconseguir un lloc en la Federació", assenyala la Fiscalia.

En aquest punt, Luque hauria acusat la jugadora de ser "mala persona, desitjant-li" que es quedés "molt sola en la vida i anunciant-li que s'alegraria" si això arribés a succeir.

El Ministeri Públic conclou assenyalant que "la situació de fustigació dels acusats cap a Hermoso va cessar quan Rubiales va ser suspès provisionalment per la FIFA el 26 d'agost de 2023".