Vídeo | Cauen les aspes del Moulin Rouge de París

Les aspes del Moulin Rouge, famós monument parisenc, van caure durant la nit del dimecres a dijous, han indicat els bombers, confirmant informacions de BFMTV.

No es van reportar ferits, segons els bombers de París, agregant que ja no hi havia risc de col·lapse. Actualment es desconeixen els motius d'aquesta caiguda.

"És la primera vegada que es produeix un accident d'aquest tipus des de la fundació del MoulinRouge, el 6 d'octubre de 1889", ha indicat l'empresa propietària del lloc. De moment es desconeixen les causes de la caiguda de les aspes, segons la font. "Afortunadament va ocórrer després de l'hora del tancament", ha agregat l'empresa, segons la qual, "cada setmana la direcció tècnica del cabaret comprova el mecanisme de les aspes del molí i no havia trobat cap problema".

"En el lloc tenim vigilància les 24 hores, especialment en les teulades, amb presència humana. Ja sabem que no es tracta d'un acte maliciós, sinó d'un problema tècnic", va afirmar el general Jean-Victor Clerico, director del mític local nocturn parisenc. El cap de policia de la capital, Laurent Núñez, per la seva part ha indicat que "arquitectes de seguretat de la prefectura de policia" van acudir al lloc, sense donar més detalls immediatament.

Aquest dijous al matí s'han col·locar barreres al voltant de l'entrada de l'establiment, però el carrer no ha sigut bloquejat i un camió bolquet ha retirat les pales, segons ha constatat un periodista de l'AFP. L'operació de neteja ha finalitzar al voltant de les 8.35 h del matí. "És curiós. És com tallar-li el cap a la Torre Eiffel. Em fa mal. Espero que ho reparin ràpidament", va reaccionar Daniel, de 58 anys, que explica passar cada dia davant de l'edifici per a anar a treballar.

Primera vegada

És la primera vegada que es produeix un accident d'aquest tipus des de la seva creació el 6 d'octubre de 1889. El seu director general, no obstant això, va assegurar que aquest accident no tindrà “cap conseqüència” en la programació del cabaret. “El Moulin Rouge estarà obert aquesta nit per a rebre els nostres espectadors, no hi ha canvis”, ha certificat Clerico. "El Molí té 135 anys, per la qual cosa ha passat per mals temps", ha afegit. "Acceptarem el desafiament".

El Moulin Rouge, una de les atraccions turístiques de la capital francesa, està situat en el límit del barri del pujol de Montmartre, al nord de París.

L'únic accident greu ocorregut en el temple mundial del Cancan va ser un incendi degut a unes obres en 1915, segons el cabaret, que després va haver de tancar durant nou anys. L'última visita de manteniment es remunta al 20 de març, indica la direcció.

Marca registrada

Les aspes, una mescla de fusta, metall i alumini, van ser renovades fa uns vint anys per a “alleugerir-les”, ha explicat Clerico.

El famós establiment, que celebrarà el seu 135è aniversari el 6 d'octubre, està situat al peu del pujol de Montmartre i en el cor del barri de Pigalle. Sinònim de les boges nits parisenques amb el Lido i els ballarins de cancan, atrau cada dia a milers de visitants de tot el món que es fan fotos davant de la seva façana amb les seves ales animades. Segons la direcció, prop de 1.800 persones assisteixen als seus espectacles cada nit.

La seva "marca registrada", el cancan francès, va fer famosa aquesta institució amb les seves revistes de ballarines en sinagües i froufrou, seguint els passos de La Goulue, la Môme Fromage, Nini Pattes en l'air i Mistinguett. Immortalitzat pel pintor Toulouse-Lautrec, el Moulin Rouge acull a 600.000 espectadors a l'any, amb dues representacions cada nit, els 365 dies de l'any, i ocupa unes 450 persones.