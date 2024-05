Karkubi, Purple Drank i 'coca de pobre': aquestes són les drogues que s'obtenen amb receptes falsificades

Un jove de 19 anys entra en una farmàcia de Moncloa, a Madrid. Demana Rivotril, el nom comercial d'una benzodiazepina anomenada clonazepam. La farmacèutica, que ja està advertida que hi ha gent intentant col·locar receptes falses per a aquest tipus de medicaments, s'adona que li volen colar una fotocòpia. Truca a la policia, que a la seva arribada comprova que la recepta és una falsificació i deté al jove per "usurpació d'estat civil i falsedat documental".

Aquest episodi, que va tenir lloc a finals de febrer i que va acabar amb el jove atacant als agents en el calabós, és només un dels molts que els farmacèutics han d'afrontar en els últims mesos. Perquè el delicte de la falsificació de receptes està en auge. L'emissió de receptes electròniques semblava haver posat fi a aquesta mena de pràctiques, però des de principi d'any s'ha experimentat un repunt.

El primer trimestre de 2024 es va tancar amb més de 6.000 delictes de tràfic il·legal de medicaments, segons dades de l'Institut de Seguretat Farmacèutica. Una línia ascendent, ja que el 2023 es va tancar amb 5.063. Xifres de l'any sencer, segons explica Juan José Castro, inspector cap de Policia Nacional, cap de la Secció de Consum de Medi Ambient i Dopatge (UDEV Central). És a dir: el tràfic de medicaments està de moda.

Dos tipus

Dins d'aquesta tipologia delictiva, la falsificació de receptes està ocupant una part important de les investigacions. Hi ha dos tipus de procediments en aquest cas. El primer és la imitació de receptes. El segon, el robatori de material oficial. "En el primer cas, fan fotocòpies d'una recepta real; són documents molt encertats, els falsificadors es dediquen a això i han perfeccionat els seus mètodes", expliquen aquestes fonts policials.

La Policia Nacional va desmantellar una xarxa que obtenia codeïna amb receptes falses a Aragó. / CNP

La segona consisteix a "robar talonaris sencers de receptes i segells d'algun metge amb el seu nom i número de col·legiat. S'han donat diversos casos recents a Madrid. Un a l'Hospital Clínic i un altre en la Fundació Jiménez Díaz. Robant aquests documents, poden presentar-se a les farmàcies sense necessitat de tenir receptes electròniques".

En tots dos casos estan advertits els farmacèutics. Tant els de Madrid com els de la resta d'Espanya. Perquè es tracta d'un problema recurrent. En els últims mesos, les autoritats han practicat detencions per aquests delictes a Madrid, Elx, Granada, Sevilla, Jaén, Valladolid, Lleida, Pontevedra, Logronyo, Osca i Saragossa.

Purple Drank

Aragó és una de les comunitats autònomes en les quals més detencions s'estan practicant per aquests delictes. Al gener es va arrestar a dos joves a Osca i al febrer, dos més a Saragossa. En tots dos casos, els nois intentaven comprar 'toseína'; un xarop que, com el seu propi nom indica, serveix per tractar la tos. I que té en la codeïna, un opiaci, el seu principi actiu.

La major part d'aquestes receptes falsificades no són per a consum directe, sinó per a fabricar altres drogues. I el que buscaven aquests joves aragonesos era fabricar Purple Drank, Sizzurp o Lean; tres noms diferents per a una mateixa beguda que s'ha posat de moda en determinats entorns d'oci. Consisteix a barrejar l'esmentada codeïna amb begudes energètiques. Una barreja que va néixer a Houston, que té molta tirada en els cercles de hip-hop i que provoca una flipada que oscil·la entre la relaxació i l'eufòria.

El consum d'aquest principi actiu en dosis no controlades i barrejat amb altres ingredients pot posar en greu risc la salut, arribant a ocasionar fins i tot la mort, a més de crear una gran dependència, segons explica el Ministeri de Sanitat en el seu Pla Nacional Sobre Drogues.

Karkubi

Si amb la codeïna fabriquen Purple Dark, amb el Rivotril fabriquen karkubi. Aquesta és una substància que va néixer al Marroc i que és coneguda com la 'droga dels pobres' per la policia. També es coneix com a 'cartutx', 'recàrrega', 'butllofa vermella' o 'Guadalupe'. Consisteix a barrejar la benzodiazepina (principalment el clonazepam) amb haixix i fins i tot amb alcohol o cola.

La Policía Nacional va desarticular a Lleida una xarxa que obtenia Rivotril de forma fraudulenta. / CNP

La barreja resultant pot generar al·lucinacions perilloses i reaccions violentes. Es pren entre joves d'origen magrebí i la Policia Nacional va desarticular el 2022 una xarxa a Lleida que es dedicava a la seva producció clandestina. La seva venda no es limitava a territori nacional: també enviaven part dels medicaments a Tànger per aproduir el karkubi al Marroc.

L'altre medicament estrella dins del panorama de les receptes falsificades és el Rubifen. És el nom comercial del metilfenidat, substància a la qual se'l coneix com la 'cocaïna dels pobres', perquè els seus efectes són molt semblants. És un medicament psicoestimulant similar a les amfetamines. En aquest cas, no tan sols s'usa per a consum directe, sinó per tallar (adulterar) la cocaïna per part dels camells minoristes, traient així un major benefici per gram.

A més dels tres esmentats, hi ha un quart objectiu per als falsificadors de receptes. Es tracta de medicaments que augmenten la massa muscular o els nivells de testosterona. El mes de febrer passat, la Guàrdia Civil va detenir tres persones en la denominada Operació Talonari. Els arrestats van sostreure un talonari de receptes (d'aquí el nom) a una dona d'avançada edat per poder treure els medicaments de la farmàcia.

Protocol

El Periódico de España ha parlat amb Raquel García, la presidenta del Col·legi de Farmacèutics d'Aragó, que relata que "els problemes de les falsificacions de receptes venen principalment de receptes privades. És per això que recomanem als metges que usin la recepta electrònica privada, l'accés de la qual és gratuït".

García adverteix que els delinqüents "sempre van per davant i a vegades les falsificacions són molt ben fetes", per la qual cosa apel·la al sentit comú: "El Rivotril és el rei, però també el Rubifén o la codeïna. Llavors, quan ve algú amb aquesta mena de receptes, en paper, no electròniques i demanant determinats medicaments, el que jo suggereixo és que li demanin el DNI i la targeta sanitària. Moltes vegades, en sol·licitar aquests documents, et diuen que van al cotxe a buscar-lo i no tornen més".

El problema és tan generalitzat, que des del Col·legi van posar en marxa el maig de 2023 "un formulari en la nostra web per emplenar en cas que hi hagi sospites de receptes falses. Des de llavors hem rebut 30 alertes per receptes falses i hem donat 12 avisos a metges als quals se'ls estava usurpant la identitat". Unes denúncies que han donat els seus fruits, perquè tal com explica, "després d'aquests avisos, s'han produït detencions".