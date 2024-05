L'Iran dona per mort el president Ebrahim Raisi en un accident d'helicòpter

El president de l'Iran, Ebrahim Raisi, i el ministre d'Exteriors, Hossein Amir-Abdollahian, han mort en un accident d'helicòpter en una zona muntanyosa de difícil accés a prop de l'Azerbaidjan Oriental quan es dirigien a la capital de la regió, Tabriz, al nord-oest del país, segons informa l'agència de notícies iranianes Mehr. El mitjà ha confirmat que no s'havien trobat "senyals de vida" a l'aeronau sinistrada, on hi viatjaven altres dirigents de la república islàmica i que hauria hagut de fer un aterratge forçós. L'operatiu de recerca s'ha allargat tota la nit i s'ha complicat per les condicions meteorològiques de pluja i boira enmig d'un terreny boscós.

Durant la nit, la Mitja Lluna Roja ha informat de la troballa de les restes de l'helicòpter, totalment calcinades. Es desconeixen les causes de l'accident. Els mandataris venien d'inaugurar dues preses.

Nascut a la ciutat de Mashhad fa 63 anys, Raisi sonava com a possible successor del líder suprem Ali Jamenei. Des que va ser elegit president, el 2021, l'ultraconservador va endurir els codis morals i va apaivagar amb mà dura les manifestants que demanaven canvis al país.

Amb la seva mort, el vicepresident iranià Mohammad Mojber, també proper a Ali Jamenei, exercirà de president interí mentre no es convoquen eleccions.