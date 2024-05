Un mort i diversos ferits en un vol de Londres a Singapur afectat per fortes turbulències

Un passatger ha mort i diverses persones han resultat ferides aquesta matinada en un vol entre Londres i Singapur afectat per fortes turbulències. El vol SQ321 de Singapore Airlines va sortir de la capital britànica aquest dilluns i es va veure obligat a realitzar un aterratge d'emergència a Bangkok al voltant de les 10.00 hores (hora espanyola). "Podem confirmar que hi ha ferits i una víctima mortal a bord del Boeing 777-300ER. Hi havia un total de 211 passatgers i 18 tripulants a bord", ha assegurat la companyia a través d'un comunicat. "Singapore Airlines ofereix el seu més sentit condol a la família del mort".

L'aerolínia ha confirmat estar treballant amb les autoritats tailandeses per donar assistència mèdica als passatgers i ha enviat un equip a Bangkok per oferir suport addicional. "La nostra prioritat és proporcionar tota l'assistència possible a tots els passatgers i tripulació a bord de l'avió", ha afegit. Els serveis mèdics s'han fet càrrec dels afectats poc després de l'aterratge, a l'espera d'aclarir quines han estat les causes de la mort del passatger.