El conductor del BMW que va atropellar un nen i va fugir és un delinqüent de 22 anys

L'equip de la Policia Judicial de Trànsit de la Policia Local de València ha aconseguit identificar, tal com ha avançat Levante-EMV, tant el BMW Sèrie 3 de color gris antracita, com al seu propietari i conductor, a qui se'ls busca intensament des d'aquest diumenge, després d'haver atropellat un nen de 7 anys a València, causant-li ferides greus que el mantenen hospitalitzat. De moment, el conductor, de tan sols 22 anys i que va fugir del lloc de l'accident sense ni tan sols trepitjar el fre, no ha pogut ser detingut perquè no es troba en el seu domicili.

La identificació del cotxe i, per tant, del seu propietari, ha estat possible gràcies al treball del citat grup de recerca d'accidents i a la col·laboració ciutadana, que ha permès donar amb el cotxe en un temps rècord a partir de les poques dades que es tenien: que es tractava d'un BMW Sèrie 3 de color gris fosc i al qual li faltava un retrovisor, l'esquerre, que va perdre pel fortíssim impacte contra el menor, qui creuava en verd un pas de vianants. El nen, que anava amb el seu germà gran, qui va resultar il·lès, continua hospitalitzat en estat molt greu, després de ser intervingut d'urgència. Va sofrir fractura de fèmur en totes dues cames, traumatisme cranioencefàlic, traumatisme toràcic i contusions pelvianes.

El busquen totes les policies

La identitat del conductor i la seva fotografia ja estan en mans de tots els agents de les policies locals, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, per la qual cosa l'arrest del sospitós només és qüestió de temps. En aquest moment, els investigadors tenen clar que el presumpte autor de l'atropellament "està amagat perquè sap que està buscat per totes les policies". De fet, no es troba ni en el seu domicili habitual ni en uns altres d'afins que sol freqüentar, i que, en cas de donar-li amagatall, incorrerien en un delicte d'encobriment.

Segons la informació a la qual ha tingut accés Levante-EMV, el sospitós és un home de nacionalitat espanyola i amb antecedents policials i penals. Aquest delinqüent era "un dels principals sospitosos" des del primer moment, pel tipus de vehicle i per unes certes dades amb els quals comptaven els investigadors des del primer moment.

On està amagat el BMW?

De moment, tampoc ha estat localitzat físicament el vehicle, del qual es creu que el seu amo ha ocultat en algun garatge, parcel·la o nau propietat d'algun afí. Quan ja era sospitós, però encara no estava plenament identificat com el conductor d'aquest vehicle, la Policia Local de València temia que el BMW hagués aparegut cremat en els voltants de València, ja que en aquell moment ja sabien que perseguien un delinqüent habitual i calcinar els cotxes després de la comissió d'un delicte és una de les estratègies típiques per evitar l'acció de la Justícia, atès que és un mètode molt eficaç a l'hora d'esborrar proves i altres vestigis inculpatoris.

No obstant això, aquesta troballa no es va produir, per la qual cosa els investigadors estaven convençuts que el BMW estava (i està) amagat, a l'espera de poder reposar el retrovisor que va perdre en impactar contra el nen. En tractar-se de l'esquerre, el del costat del conductor, no pot conduir sense ell sense córrer el risc de ser multat.

Més de 200 trucades analitzades

Només la Policia Local de València ha rebut més de 200 trucades de ciutadans que creien disposar d'informació fiable per identificar, localitzar i detenir l'home que a les 15.33 hores d'aquest diumenge va deixar en estat d'extrema gravetat a un nen de 7 anys que va atropellar en saltar-se en vermell un semàfor a altíssima velocitat.

A aquestes més de 200 trucades que ha rebut la Policia Local directament se sumen moltes altres canalitzades a través de la Policia Nacional i desenes d'elles que han rebut les policies locals de municipis de l'àrea metropolitana de València i fins i tot d'alguns municipis més allunyats.

Autor de tres delictes greus

L'autor de l'atropellament s'enfronta a tres delictes greus –lesions greus per imprudència, conducció temerària i abandó del lloc de l'accident–. Tal com ha informat la Policia Local de València, el seu Departament de Reconstrucció de Sinistres Viaris està reconstruint la forma en la qual es va produir l'atropellament i calculant la velocitat del vehicle causant del sinistre, que es presumeix molt superior als 100 km/h si bé encara no està totalment determinada. Aquesta reconstrucció "serà clau per determinar la responsabilitat penal que pugui tenir la persona que conduïa el vehicle quan es van produir els fets", asseguren fonts policials.