Un home provoca la mort d'un gos després d'obligar-lo a còrrer enganxat a un ciclomotor

Mort per esgotament. Aquesta sembla ser la causa més probable de la defunció d'un gos en un municipi de Castelló, víctima de qui, a priori, era el seu propietari i tenia l'obligació de vetllar pel seu benestar, com exigeix la legislació nacional en matèria de tinença d'animals de companyia, però que va fer tot el contrari. Els testimonis són contundents, va fer córrer l'animal fins a l'extenuació i el va deixar morir.

Els fets s'han produït a la Vall d'Uixó. El relat dels qui van assistir a l'escena, descriuen la situació extrema en la qual van veure al gos. No van ser pocs els que van voler capturar amb els seus mòbils proves del delicte i avisar a la Policia Local, que va rebre múltiples trucades. Els testimonis consultats expliquen que no podien creure el que estaven veient: un home pilotava un ciclomotor del qual portava enganxat amb una corretja un llebrer, que no tenia més remei que córrer darrere d'ell.

Desconeixen durant quant temps va estar tirant l'animal, però en un moment donat es va aturar en un senyal d'Stop on el gos ja no va poder seguir.

En els instants previs «respirava amb molta dificultat i uns cinc minuts després, va caure desplomat», explica un ciutadà que va assistir impotent al succés. Continua detallant que «l'home no se'n va adonar i anava a continuar circulant, però van començar a cridar-lo».

La seva reacció va deixar a la gent encara més sorpresa. Lluny de tractar d'auxiliar-lo, «va deixar anar la corretja, va deixar al gos a terra i se'n va anar». Els qui van romandre on havia quedat el llebrer no sortien de la seva sorpresa en veure com l'home tornava amb cotxe acompanyat per una altra persona, Segons sembla, el seu fill. Llavors, la Policia Local ja estava al costat del cadàver, perquè no van trigar a corroborar que no respirava.

L'home és veí de la ciutat. Altres testimonis afirmen que no era la primera vegada que feia una cosa semblant, «el dia anterior ja va ser vist per diverses persones quan conduïa una furgoneta blanca portant-lo enganxat amb la corretja per la finestreta i el gos corrent al costat», asseguren. Arriben a precisar que «tenia els coixinets de les potes cremades i plenes de ferides».

Segons expliquen a Mediterráneo, diari del mateix grup editorial que Diari de Girona, els mateixos testimonis, després de ser identificat pels agents de la Policia Local, ajudat pel seu acompanyant, van carregar el cos del gos en el maleter del vehicle i van marxar. Pel que sembla, es van poder llegir les dades de propietat en el xip, si pertanyia o no al subjecte que va provocar la seva mort, tot i que no s'ha confirmat. En qualsevol cas, d'acord amb les proves, se li imputarà un delicte de maltractament, tal com estableix la Llei de Benestar Animal.