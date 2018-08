Juan Carlos Navarro es retira després de dues dècades a l'elit

El FC Barcelona ha anunciat aquest divendres que Juan Carlos Navarro s'integrarà la temporada que ve a l'estructura de la secció de bàsquet del club, de manera que l'escorta penja oficialment les botes als 38 anys i després de dues dècades a l'elit marcades pels èxits.

«La Bomba deixa enrere una reeixida carrera de 20 anys en el primer equip barcelonista que tindran ara continuïtat en una tasca que serà explicada pròximament, en una roda de premsa que oferirà el mateix jugador a les instal·lacions barcelonistes», ha anunciat el Barça en un comunicat.

Fa un any, el club va anunciar la renovació de Navarro per als deu anys següents, amb la intenció d'analitzar la seva situació cada estiu i decidir en quin moment donaria el salt als despatxos. Finalment, el capità només ha seguit un any més en actiu i ha tancat una trajectòria plena d'èxits tant al Barça com a la selecció espanyola, on és el jugador que més vegades ha vestit la samarreta nacional.

Nascut a Sant Feliu Llobregat el 13 de juny de 1980, Navarro es va formar en les categories inferiors del Barcelona i el seu nom va saltar a la primera línia de l'esport espanyol el 1998, quan va formar part de la històrica generació dels 'júniors d'or' que van guanyar el Mundial de la categoria davant Estats Units juntament amb el seu gran amic Pau Gasol, entre d'altres.

Exponent del talent pur amb els seus tot just 1,92 metres d'estatura i ideòleg del tir a una mà conegut com la 'bomba', l'escorta va debutar amb el primer equip blaugrana en la temporada 1997-98 i va anar creixent fins a convertir-se, segurament, en el jugador més important a la història del club.