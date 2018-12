Els jugadors del Reus rescindiran si no se'ls paga abans del proper dilluns

La continuïtat del Reus a la Segona A corre veritable perill després que la plantilla anunciés ahir que s'acollirà al seu dret de rescindir els seus contractes per impagaments per part del club català, que viu una delicada situació econòmica, si no cobra el que se'ls deu abans del proper dilluns. De tot això en va parlar ahir l'entrenador, Xavi Bartolo, qui es va mostrar optimista sobre el futur de l'entitat creient que hi ha hagut algun canvi que indica que tot plegat s'arreglarà. «Fa dos dies que això s'acabava, però avui he vist altres cares», va declarar. Avui el Reus rep el Còrdova (18.00).