Pepu Soler, que diumenge va fer els dos primers gols del Palamós davant el Banyoles (5-1), es manté com a màxim golejador de la Primera Catalana. Va a gol per partit (21 jornades, 21 dianes). Al marge de seguir vius a la part alta de la taula, per a Pepu Soler «el triomf ens va servir per treure'ns una espina perquè feia un parell de partits que no estàvem bé».