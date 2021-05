El Figueres salva un punt d’or per la permanència després d’empatar a l’últim sospir ahir a les Grases (1-0). El Santfeliuenc, un rival directe, va tenir contra les cordes els de Moisés Hurado i Albert Moñino per un gol de Collado a la segona part que el jove Angel Blanco va diluir al descompte. El conjunt figuerenc, que va quedar-se sense Gabri Vidal per lesió, va poder respirar amb el xiulet final per mantenir-se en la zona de salvació amb 32 punts -a dos de distància respecte als del Baix Llobregat.

La primera part va ser molt igualada, tenint en compte tot el que hi havia en joc. Es notava que ambdós equips es tenien respecte. L’única ocasió clara va arribar a través de les botes d’Usman, que va aprofitar el mal posicionament del porter Àlex per apuntar cap al fons de la xarxa. Abans que entrés, però, un defensa va treure l’esfèrica de sota pals. A la segona, van pecar de manca d’encert. Collado va castigar obrin la llauna al minut 61. El Figueres no va abaixar els braços i Angel va salvar els mobles caçant una pilota al segon pal.