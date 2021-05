El Cerdanyola serà el rival del Girona B en les semifinals de la tercera fase d’ascens a la Segona RFEF. Els vallesans van guanyar ahir el Vilassar de Mar per 3-2 en els quarts de final i són el millor classificat d’aquesta eliminatòria. D’altra banda, el Sant Andreu va vèncer el Granollers per 0-1 en un partit agònic que va decidir-se per un penal aturat als vallesans en l’últim minut del partit i jugaran contra el Terrassa, que té l’ascens pràcticament assegurat perquè el Vilafranca no pot fer-lo valer en ser filial del Lleida. Els egarencs, però, hauran de jugar igualment la promoció. En el cas que es proclamin campions del play-off, per aquesta via ascendiria el subcampió.

Abans de pensar-hi, els d’Axel Vizuete hauran de superar diumenge el Cerdanyola. La repesca es jugarà a partit únic i a casa. Els gironins arribaran al partit després de gaudir d’una jornada de descans i golejar el Terrassa a Riudarenes per 3-1 i deixar-lo sense l’ascens directe.