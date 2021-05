L’entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, i el president del club català, Joan Laporta, es van reunir ahir dimarts durant mitja hora a les oficines del Camp Nou, per tractar el futur del tècnic i fer una ràpid balanç de la temporada. Havia de ser una cimera decisiva, però a l’hora de la veritat no es va prendre cap decisió definitiva sobre el futur del tècnic, que de moment, manté el càrrec.

Koeman va arribar acompanyat del seu representant, Rob Jansen, i a l’interior l’esperaven, a més de Laporta, el vicepresident esportiu, Rafael Yuste, i el director de futbol, Mateu Alemany. Va ser una primera presa de contacte en la qual, segons van informar fonts de l’entitat blaugrana, ambdues parts es van emplaçar a mantenir més trobades en els propers dies, abans de prendre una decisió. Per tant, la continuïtat o possible destitució de Ronald Koeman com a tècnic del Barça, a dia d’avui, encara no està resolta.