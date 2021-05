L’exentrenador del Palamós Alfonso Barasoain va morir ahir als 63 anys víctima d’una llarga malaltia. El basc va arribar al conjunt baix-empordanès el febrer del 1991 en substitució de Roberto Álvarez amb l’equip en una situació crítica a la classificació (18è en zona de descens). Barasoain va fer reaccionar l’equip (16 partits: 4 triomfs, 8 empats i 4 derrotes) i el va salvar del descens en l’última jornada amb un 0-0 contra el Sabadell. En aquell Palamós hi destacaven Jordi Condom, Sixto, Esteve Corominas, Vicente Mir o els veterans Ángel, Chiri, Guitart i Quique Yagüe. El tècnic basc també va dirigir, entre d’altres, l’Amorebieta, l’Eibar, el Barakaldo, l’Amurrio, el Lemona i l’Eldenc.

Durant la seva carrera, Barasoain va haver de fer d’apagafocs tot sovint. A part de la salvació del Palamós del 1991, l’altra gran fita del tècnic de Mungia va ser l’ascens de l’Eibar a Segona A el 1988. A Ipurua hi va viure grans tardes en els 181 partits que hi va dirigir en dues etapes. En la segona, la temporada 1998-99, també a Segona A va aconseguir un autèntic miracle. Després de destituir Enrique Ormaetxea, el conjunt basc hi va recórrer per mirar de reconduir una situació que semblava impossible. De fet, l’equip estava a 13 punts de la salvació a la jornada 34. Una ratxa de 6 victòries i tres empats en les 9 últimes jornades va fer possible una permanència, en la qual el Girona de Pablo Machín 13-14 es va emmirallar, que continua en el llibre de rècords de la categoria de plata.