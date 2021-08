Ahir havia de ser el dia en què el Barça tanqués la renovació de Leo Messi. El dia en què l’astre argentí -acabat d’aterrar a la ciutat- es comprometria gairebé eternament (fins el 2027) amb el club de la seva vida després que el pacte de la Lliga amb el fons d’inversió CVC havia de desencallar els problemes amb el límit salarial del club. Tanmateix, la cosa es va torçar. I molt. Tant, que a mitja tarda, el Barça va anunciar oficialment al seu lloc web que Messi no continuarà a l’equip. Cap rumor sinó un comunicat real al portal oficial del club. El contracte de renovació s’havia de signar ahir però el que va passar va ser la ruptura, que sembla definitiva, de les negociacions. El Barça assegura que el motiu del fatal desenllaç es deu a «obstacles econòmics i estructurals (normativa de la Lliga espanyola)», amb la qual cosa trasllada la responsabilitat a Javier Tebas, el president de la patronal del futbol professional, que, després de confirmar un pacte amb el fons d’inversió CVC pel qual injectaria 2.700 milions a repartir entre els clubs de la Lliga, va assegurar que havia de «revolucionar el model de gestió dels clubs».

La pèrdua del capità

El que ha revolucionat, i de quina manera, ha estat el Barça i el barcelonisme en un moment dramàtic i cruel. Dramàtic perquè l’equip blaugrana perd el seu capità i el futbolista clau de la plantilla, autor de 672 gols en 778 partits i recordista en títols conquistats (35 vestit de blaugrana); cruel perquè aquesta marxa anunciada en el comunicat de l’entitat es produeix tres abans del torneig Joan Gamper (diumenge davant la Juventus) i deu abans del debut en la Lliga (el 15 d’agost) davant la Reial Societat.

«Aquest acord convertirà LaLiga en la competició de futbol més atractiva del món», va presumir Tebas, encara que la primera repercussió que va generar va ser la marxa de Messi del Barça i del campionat. El club exposa que «aquesta situació», al·ludint als «obstacles econòmics i estructurals», impedeix que el 10 argentí segueixi al Camp Nou. «Les dues parts lamenten profundament que finalment no es puguin complir els desitjos tant del jugador com del club».

A l’espera de l’aclariment per part dels protagonistes implicats, en el rerefons de la separació subjeu l’oposició del Barça i Joan Laporta a aquest acord amb CVC per les implicacions que tenia per a l’entitat blaugrana i el Reial Madrid respecte la seva voluntat de mantenir viu el finit projecte de la Superlliga al qual tant s’oposava Tebas. La injecció d’ingressos de CVC no ha suposat finalment la clau per a desencallar la renovació de Leo Messi ni la inscripció dels nous fitxatges. Mentrestant, l’astre argentí està reclòs a casa, rumiant cap on enfoca el seu futur futbolístic.