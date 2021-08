El Barcelona va anunciar ahir que Leo Messi no continuarà lligat a la seva disciplina i va posar fi, per tant, a l’etapa d’un jugador que va arribar al club l’any 2000 amb la signatura d’un contracte en un tovalló i se’n va com el futbolista més gran de la seva història. I és que el palmarès de l’argentí parla per si sol: en 16 temporades en el primer equip blaugrana, Messi ha guanyat 10 títols de Lliga, 4 de Lliga de Campions, 7 de Copa del Rei, 8 de Supercopa d’Espanya, 3 del Mundial de Clubs i 3 de Supercopa d’Europa per sumar un total de 35. A més, el davanter deixa el club català com el jugador que més vegades ha vestit la seva samarreta (778) i com el màxim golejador de la història de la institució (672 punts), una cosa que li va servir per superar el rècord de Pelé en un mateix club (el brasiler en va anotar 643).

Parlar de l’era de Messi al Barça és parlar també de rècords, la majoria dels quals s’albira gairebé impossible de superar. El de Rosario marxa com el màxim golejador de la història de LaLiga amb 474 gols, el jugador amb més Pilotes d’Or i més Botes d’Or (sis en els dos casos) i com el primer futbolista capaç de marcar cinc gols en un partit de Lliga de Campions (contra el Bayer Leverkusen el 2012). Leo Messi va debutar amb el Barça en un partit amistós a Porto, el 16 de novembre de 2003, amb nomes 16 anys i sota les ordres de Frank Rijkaard. Els gairebé 18 anys posteriors a aquest debut han estat plens de moments memorables per als afeccionats culés. El primer partit oficial de l’argentí amb el Barça va arribar el 16 d’octubre de 2004 contra l’Albacete i l’astre ja va deixar una jugada inoblidable: un gol de vaselina en combinació amb Ronaldinho. Després, i encara amb Rijkaard a la banqueta, van arribar episodis tan recordats com la seva exhibició a la Lliga de Campions a Stamford Bridge (2006), el seu primer triplet de gols contra el Reial Madrid (2007) o el seu gol maradonià al Getafe (2007).

Però la seva veritable eclosió com a millor jugador del món va arribar de la mà de Pep Guardiola i de l’equip de llegenda capaç de guanyar el primer triplet de la història del Barça en la temporada 2008-2009 i el primer «sextet» de la història del futbol l’any 2009. Amb Guardiola a la banqueta (2008-2012), el Barcelona de Messi va aconseguir, entre d’altres, dos títols de Lliga de Campions i tres de LaLiga en quatre anys, a més de practicar un futbol que li va fer rebre els elogis de tot el món. El següent gran moment de l’astre al Barcelona va arribar amb la formació a l’equip de Luis Enrique de la «MSN», com es va conèixer la davantera conformada per l’uruguaià Luis Suárez, el brasiler Neymar i el propi Messi. Al costat d’aquesta combinació explosiva, el «10» va aixecar un altre triplet a la campanya 2014-2015, inclosa la Lliga de Campions conquerida a Berlín, l’última aconseguida fins avui pel Barcelona. Malgrat la sequera europea, Messi va seguir sent l’estendard el conjunt blaugrana sota la batuta d’Ernesto Valverde, Quique Setién i Ronald Koeman.