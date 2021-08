Des del dia de la presa de possessió Laporta es va declarar convençut que Messi continuaria; en cada compareixença assegurava que les negociacions progressaven i l’argentí va aterrar dimecres per signar aquest complex acord (de cinc temporades, amb dues en actiu més altres tres exercint d’ambaixador esportiu, i el salari que cobrava repartit en aquest període), incorporar-se als entrenaments (no podia fer-ho, al no tenir contracte), i presentar-se diumenge en el Trofeu Joan Gamper amb els seus companys. Finalment però tota l’operació se n’ha anat en orris i els plans de Laporta, que va agafar fa menys d’un any el relleu de Bartomeu no es compliran.

Ara, un cop oficialitzat que Messi no continuarà, Joan Laporta donarà explicacions aquest matí en una conferència de premsa en què exposarà els motius pels quals Leo Messi no renovarà pel conjunt blaugrana. Laporta atendrà els mitjans de comunicació, a partir de les 11:00 del matí al Camp Nou.