De mica en mica, l’Uni comença a veure la llum al final del túnel després d’un començament de temporada realment complicat. Amb Laia Palau ja recuperada, dimecres Alfred Julbe ja va poder comptar amb Kennedy Burke, un cop incorporada a la dinàmica de l’equip després de tancar la seva etapa a la WNBA. Palau i Burke són reforços d’alçada per a un Spar que diumenge passat va superar el Bembibre i dimecres va aguantar fins al final contra el Sopron en l’estrena de l’Eurolliga. Demà, a Logronyo, buscaran el tercer triomf a la lliga.

Mentrestant, a l’espera que es recuperin les altres lesionades, Eldebrink, Traoré i Araújo, l’Uni mira de trobar una solució a la lesió de Michaela Onyenwere. La nord-americana, amb passaport nigerià i, per tant, cotonou, no estarà recuperada de la lesió al dit fins a finals de novembre. Això, afegit a una clàusula per la qual, tant el club com la jugadora poden tallar al contracte al desembre, fa que l’Uni estigui parlant amb els seus agents per trobar una solució. El desig del club seria retirar la clàusula i aquesta és la intenció que s’ha plantejat als agents de la jugadora. Tot i això no serà fàcil. «Hi estem parlant per mirar de treure el tall, perquè no tindria sentit que una jugadora d’una vàlua tan contrastada, com ha demostrat, volgués marxar per Nadal», assegura Pere Puig. El màxim responsable esportiu gironí no descarta cap escenari en aquest assumpte. És a dir, tant pot venir a l’Uni per un mes i després tallar el contracte, com retirar la clàusula del tall i jugar tot el curs a Fontajau, com també, arribar a un acord per rescindir. «No podem garantir que Onyenwere jugui a Girona», assumeix. Això sí, Puig subratlla que en cap cas Onyenwere s’ha mostrat contrària a venir a Girona. «En cap moment ens han dit que no volen venir. Som nosaltres que demanem que es retiri la clàusula», matisa.

A l’espera de com acaba el serial Onyenwere, qui ja és a Girona a les ordres de Julbe és Kennedy Burke. La nord-americana ja va debutar dimecres contra el Sopron i ahir va ser presentada en societat. En aquest sentit, Puig va voler agrair l’esforç fet per Burke d’haver arribat aquesta setmana. «Estem molt contents i agraïts. Ha entès les circumstàncies i ha fet un gran esforç per arribar com més aviat millor després del darrer partit de la WNBA» deia Puig que destacava que «no hi ha cap altra jugadora que hagi arribat tan aviat al seu club europeu». Per al màxim responsable esportiu de l’Spar, dimecres es va veure un petit «tastet» del que pot oferir Burke. «Té molta intensitat, és física, anotadora i va al rebot, que és una mancança que tenim a l’equip». Per la seva banda, Burke assegurava estar molt «engrescada» en aquesta etapa a Girona on confia que sigui «un gran any». L’al·licient de jugar l’Eurolliga suposarà també una exigència «diferent» per la nord-americana. D’altra banda, l’Spar i Infoself van presentar també ahir la renovació de l’acord de patrocini. Hi va ser present Sònia Casademont, la responsable de màrqueting.