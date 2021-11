La «il·lusió» va per davant de tot. El GEiEG ha donat la sorpresa aquesta temporada a la Lliga Femenina 2 de bàsquet, després d’aconseguir una ratxa de sis victòries consecutives que, a part de situar les gironines a la part alta de la classificació, és una fita històrica per al club. Mai abans s’havien vist aquests números i, encara que donin «tranquil·litat per treballar en el dia a dia», en volen més. «Després de vèncer dissabte el Mataró (44-50), un rival fort i fet per ascendir, va arribar el dilluns i seguien entrenant com sempre. Elles mateixes es posen les exigències. Volen seguir guanyant, i, en el cas de no aconseguir-ho, ser competitives amb un bon nivell de joc», explica el tècnic Bernat Vivolas.

L’entrenador del GEiEG s’estrena aquest curs a la banqueta, després d’assumir el lloc que va deixar Joan Pau Torralba. Vivolas, però, ja coneixia bé l’equip quan va agafar-lo, tenint en compte que era el segon des de feia dos anys. «Conèixer a les jugadores i que siguin de la casa facilita la feina. Ja saps el que els pots demanar i elles què poden donar-te. Malgrat que el canvi de rol és important, la transició ha sigut més senzilla», comenta.

Vivolas hauria firmat amb els ulls tancats un inici de Lliga tan prometedor com aquest. Sobretot, tenint en compte que el conjunt gironí va perdre peces importants com Iho López (Spar Girona), Laia Moya (Miralvalle) i Camila Martínez (Advisoria Maresme); i va començar la temporada amb tres derrotes a la Lliga Catalana i una a la Lliga2. «Si ens ho diuen, no ho hauríem cregut. El principi ha sigut complex perquè tothom estava a l’expectativa de com respondríem, però estem demostrant que som un equip unit i això és important per estar bé a la pista. Va més enllà de tenir molts o pocs noms de nivell», considera.

Sens dubte, el GEiEG surt reforçat després d’aquestes sis victòries consecutives: «Ens donen confiança per saber que estem fent bé les coses. A part de tenir un respir pensant ja en la permanència». Salvar la categoria sempre ha estat l’objectiu del club. Encara que «la valoració la farem al final de temporada», Vivolas està satisfet amb els primers mesos al capdavant de l’equip: «Estic content per l’adaptació que està tenint tothom». «Les jugadores tenen caràcter i són capaces de competir contra tothom, tant a casa com a fora. Era un repte jugar a la pista del Segle i el Mataró perquè són molt forts, però van superar-lo amb dues victòries. Aprofitem cada partit per aprendre i millorar, conscients que hem de seguir competint els enfrontaments que queden ja que la primera volta no ha acabat», afegeix.

Segurament, el més especial de la bona dinàmica del GEiEG és que totes les jugadores són «amateurs». «Cap viu del bàsquet. Són amigues que hi juguen i això altres equips, fets per noms i talonari, no ho tenen. Som un equip humil, però competitiu. Guanyar els fa molta il·lusió. No es relaxaran, al contrari», comental. El proper rival del GEiEG serà l’Helios el dissabte vinent (18.15 h): «Tenim ganes de tornar a casa. Ens crearan dubtes, però hem de confiar en el tir exterior, amb concentració, i aprofitar les nostres ocasions».