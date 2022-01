El número u mundial del tennis, el serbi Novak Djokovic, va aconseguir ahir el permís d’un tribunal australià per romandre al país malgrat no estar vacunat contra la covid-19. Encara que el Govern continua valorant expulsar-lo de l’estat, el serbi ja es va poder entrenar per preparar l0Obert d’Ausstràlia. Djokovic va arribar dimecres passat a Melbourne amb una exempció mèdica amb la intenció de jugar l’Open aquest mes, però els agents d’Immigració li van denegar el visat i el van posar sota custòdia en un hotel mentre els seus advocats presentaven un recurs davant els tribunals. El tennista va al·legar que tenia una exempció en haver-se contagiat de la covid-19 el desembre passat i que havia rebut llum verda per a viatjar al país per part de la Federació de Tennis i del Govern de Victoria. Un tribunal de Melbourne, en l’estat de Victoria, va donar ahir la raó al tennista, que ha rebut el suport de desenes de persones que s’han manifestat a Melbourne i de les autoritats de Sèrbia, el seu país d’origen.

El jutge Anthony Kelly, del Tribunal del Circuit Federal de Melbourne, va ordenar al Govern australià implementar l’alliberament com més aviat millor, lliurar-li el seu passaport i els seus efectes personals, i pagar els costos legals. La decisió judicial permetria a Djokovic participar en l’Obert d’Austràlia que, de guanyar-ho, es convertiria en el seu desè títol d’aquest torneig i el seu vint-i-unè Gran Eslam i superaria així Roger Federer i Rafel Nadal.

No obstant això, hores després de conèixer-se la fallada un portaveu del Ministeri d’Immigració va indicar que el ministre Alex Hawke està considerant usar els seus poders especials i expulsar Djokovic, decisió que es troba sota consideració.

Incidents amb la policia

La decisió del tribunal va provocar escenes de celebració dels seguidors del tennista als carrers de Melbourne, on la Policia va haver de fer servir aerosols de pebre per a dispersar a alguns fans quan es van llançar a sobre un cotxe en el qual pensaven que viatjava Djokovic. El sarau va passar al cèntric carrer Collins Street, just davant de l’oficina dels advocats de Djokovic, on es van reunir els fans del tennista després d’argumentar que el seu ídol es trobava a l’interior del despatx mantenint converses amb els seus advocats. Un grup divers de persones, que barraja antivacunes i ciutadans de la comunitat sèrbia a Austràlia, fa dies que donen suport al tennista, sobretot a les porta d’hotel Park, on s’allotja.

El cas de Djokovic contrasta amb el de la tennista txeca Renata Vorácová, detinguda el dissabte passat després que les autoritats australianes cancel·lessin el seu visat després d’entrar amb una exempció similar a la del tennista serbi i va abandonar el país.

«Una tortura» segons la família

Mentrestant, la família de Djokovic va denunciar ahir que el número u de tennis mundial ha sofert una «tortura» durant el temps que ha estat retingut a Austràlia i ha assegurat que la decisió judicial que li permet entrar al país és la victòria més gran de la seva carrera. Així ho va assegurar la mare del tennista, Dijana Djokovic, durant una conferència de premsa a Belgrad per a analitzar la sentència judicial. La dona va assegurar estar preocupada per la possibilitat que el Govern australià decideixi expulsar finalment el jugador properament. «No vull pensar en això, sinó que romandrà lliure i jugarà», l’Obert d’Austràlia, va assegurar. Preguntada sobre si el tennista es penedeix de no haver-se vacunat contra la covid-19, el germà del jugador, Djordje, va assegurar que Novak «només està lluitant per la llibertat d’elecció».

Per la seva part, el pare del jugador, Srdjan va qualificar la part dispositiva del jutge de gran victòria, no sols per a Djokovic i la seva família, sinó també per a «tothom lliure». A la pregunta de com se sent el tennista i com influirà el que ha passat sobre el seu joc, el pare va assegurar que està en perfecta forma. «Novak està genial. Ell té tal força mental que tot això no ho ha alterat en absolut. Li ha donat energia addicional».