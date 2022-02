El Corredor Mató Palafrugell va perdre ahir una bona oportunitat d’abandonar la penúltima posició a la classificació de l’OK Lliga després de caure a la pista del Finques Prats Lleida per la mínima (1-0). L’equip entrenat per Xavier Garcia Balda va claudicar quan faltaven només sis minuts per a la conclusió per culpa d‘un gol d’Oriol Vives i es manté amb 12 punts, només dos més dels que té l’Alcobendas, cuer de la categoria. El proper compromís, aquest dissabte a casa amb el Pas Alcoi.