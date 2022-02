Un efectiu i pragmàtic Barcelona va superar amb contundència el València a l’estadi de Mestalla (1-4) en un duel que ja va quedar resolt pels blaugrana en la primera meitat, que va deixar un clar 3-0 al marcador. Dos gols de Pierre Emerick Aubameyang i un altre de Frenkie De Jong en els primers 45 minuts van aplanar el camí del conjunt blaugrana davant un fràgil rival en defensa, que va millorar i va intentar reaccionar a la segona meitat, però sense èxit.

El Barça va iniciar el partit movent molt ràpid la pilota davant un València que intentava sortir a la contra, si bé gradualment l'equip de José Bordalás va començar a alentir el joc fins a igualar les forces. A més, les llargues possessions de pilota de l'equip de Xavi Hernández es produïen a molts metres de l'àrea rival i es trobaven amb la bona disposició defensiva del València, tancat en el seu propi camp. La més clara fins al moment la tenien els blaugrana, amb una pilota filtrada de Gavi per Ferran Torres que deixava gairebé a boca de gol amb un centre creuat, però a la que Aubameyang no aconseguia arribar. Així i tot, el gabonès no es donaria fer vençut i s’encarregaria de fer saltar el forrellat. Ho feia aprofitant una passada en llarg de Jordi Alba, en diagonal, que va batre Mamardashvili amb un xut a l’escaire quan s’havien disputat 22 minuts de joc.

Amb el marcador en contra, el València va intentar reaccionar, pressionant més a dalt i acostant-se a la porteria de Ter Stegen, però de res li va servir, perquè va ser de nou el Barcelona el que es va fer amb el comandament, i va anotar el segon gol del seu compte particular poc després de superar la mitja hora de joc amb un xut de Frenkie De Jong a passada de Dembélé.

L'equip de Bordalás estava tocat i fora del partit davant un Barcelona que no en tenia prou i va ratificar el seu domini amb un tercer gol al minut 38, només set minuts després del segon, de nou amb l’autoria d’Aubameyang. Un gol que passava per revisió de VAR per un possible fora de joc del gabonès abans de rematar, però que finalment es donava per vàlid. Quatre minuts abans del descans, el València aconseguia marcar un gol mitjançant Carlos Soler, però el possible 1-3 quedava finalment anul·lat per l'àrbitre després de consultar el VAR perquè la pilota havia superat la línia de banda en l’inici de la jugada. Era el segon gol sense validesa pels de casa. El primer, per fora de joc just després del 0-1 en una acció de Gayà davant la qual Ter Stegen no va estar gaire encertat.

Reacció sense efecte

Lluny de relaxar-se, el Barcelona va obrir el segon temps amb una ocasió de Gavi, que va signar un gran tret des de la frontal que va desbaratar Mamardashvili. El València, però, va escurçar distàncies poc després del descans, al minut 52 , amb un gol de Carlos Soler, que rematava sol davant l’àrea petita un centre de Bryan Gil.

El gol va reactivar el València. Amb un joc directe, va posar en dificultats la meta barcelonista, amb una falta perillosa per una acció de Jordi Alba a pocs centímetres de la bandera de córner o un centre de Bryan Gil que refusava Araujo. Així i tot, una canonada des de fora de l'àrea de Pedri va tallar de soca-rel el besllum de reacció dels locals amb el quart gol barcelonista. Un xut que va tocar lleugerament a Aubameyang i va fer sumar al futbolista gabonès un hat-trick en el seu debut golejador.

El València no es rendiria, i ho va intentar tot per equilibrar el duel, topant amb una bona presència de Ter Steguen que evitava alguna que altra ocasió, com un contraatac ràpid després del gol de Pedri fruit d’una bona centrada de Bryan Gil, un remat d’Hugo Duro a la sortida d’un córner que el porter alemany bloquejava, o una altra, just després d’una bona oportunitat pels locals en un duel entre Pedri i Aubameyang que també acabava en mans del porter, en què Ter Stegen aturava un remat, de nou d’Hugo Duro, amb l’esquerra des de la frontal de l’àrea.

Amb aquesta victòria, els de Xavi Hernández acumulen nou partits sense perdre a la Lliga i recuperen la quarta plaça, superant al Vila-real i l’Atlètic de Madrid. El València, en canvi, en suma quatre sense guanyar i allarga la seva crisi de joc i resultats del 2022.

El proper compromís pels blaugrana serà aquest dijous contra el Nàpols a l’estadi Diego Armando Maradona, mentre que el València tornarà a competir dissabte visitant el Mallorca.