Després d’assolir una plaça per jugar la promoció d’ascens a Lliga Challenge la setmana passada, el GEiEG va ensopegar ahir a la pista del Basket Almeda en la penúltima jornada de la lliga regular (48-45). Ho va fer en un partit molt igualat en el qual sempre, o gairebé sempre, va anar a remolc en el marcador. Només amb una excepció. Quan faltaven poc menys de nou minuts pel final del partit, les gironines es van posar per primera vegada per davant (36-38), i l’avantatge continuava dos minuts més tard (38-40). Però llavors, un parcial de 10-1 va fer molt de mal al conjunt entrenat per Bernat Vivolas, que va veure com havia d’eixugar una diferència de 7 punts amb només un minut (48-41). Ho va provar amb un triple de Coma (48-44) -màxima anotadora amb 17 punts- i un tir lliure anotat per Bagaria (48-45), però va ser insuficient per donar la volta en el marcador amb el poc temps que quedava.