L’OK Lliga tancarà la seva temporada regular ben aviat, a finals d’aquest mes, pel que el marge de maniobra s’acaba i els equips que encara no han fet els deures tenen per davant només dues oportunitats per intentar complir els seus objectius. Garatge Plana Girona i Corredor Mató Palafrugell es juguen la permanència, pel que necessiten una empenta final per intentar evitar el descens. Ara mateix, amb 20 i 18 punts, respectivament, ocupen places de play-out i s’enfrontarien en una eliminatòria amb només un supervivent. Tots dos, això sí, encara tenen opcions d’evitar-ho i salvar-se. No serà, això sí, gens fàcil.

El Girona, a 4 de la permanència després de perdre amb el Reus Deportiu Virginias (3-6), visita un Barça que ja té el primer lloc a la butxaca i que només ha encaixat una derrota. A finals de mes, rebrà l’Alcoi. I el Palafrugell? Està a 6 de la salvació, pel que ho té encara més complicat. Visita l’Alcobendas (21 hores), el cuer. Necessita guanyar i esperar que l’Igualada (24 punts), perdi avui també amb el Voltregà. En l’última jornada hi ha un Palafrugell-Igualada, pel que caldria vèncer, almenys, de dos gols per eixugar el 4-2 de la primera volta.