Una exdirectiva de la Federació Catalana de Futbol ha denunciat públicament aquest dijous tres actuals directius de l'entitat, entre els quals el president, per assetjament laboral, injúries i calúmnies. Segons Paquita Linares, única dona directiva del 2011 al 2021, des del 2019 l'actual junta la va apartar de les seves funcions d'impuls del futbol femení i ara li reclamen 78.000 euros per suposats viatges irregulars, que ella nega. Linares i la seva advocada asseguren que la querella per estafa i falsedat documental de la federació té motivacions masclistes, i asseguren que la dona va patir comentaris vexatoris sobre la seva vestimenta. Totes dues parts s'han entrecreuat demandes de conciliació i querelles.

Linares va ser nomenada directiva el 2011, perquè anava a la candidatura d'Andreu Subies. Es va fer càrrec de la delegació del Baix Llobregat i també impulsava el futbol femení. Del 2012 al 2015 va mantenir una relació sentimental amb Josep Llaó, el tresorer. Quan es va acabar, l'actitud de Llaó cap a ella va canviar completament, ha dit, i ja la va intentar arraconar. El 2016 Subies va revalidar el càrrec perquè no es va presentar candidatura alternativa, però va deixar el càrrec el juliol del 2018, i va ser rellevat per Joan Soteras. L'octubre del 2018 Subies i un altre exdirectiu van ser arrestats per delictes econòmics relacionats amb la federació.

Des d'aleshores, Linares ha explicat que bona part de la directiva es va posar contra ella, la van voler arraconar i van deixar de donar suport al futbol femení. Li van treure poder de decisió, la van apartar d'algunes reunions i a les assemblees no la deixaven parlar. Ha explicat que es va veure pressionada per prendre certes decisions o emetre el seu vot en algunes reunions, la van deixar de convidar a actes i viatges i es va sentir "anul·lada, assetjada i maltractada psicològicament". Segons ella, tots els actes van ser impulsats i permesos per Soteras.

Va patir burles, comentaris sobre la seva roba i fins i tot li van dir que li controlaven el telèfon mòbil de la federació que ella feia servir. En un dinar amb companys de directiva, Llaó li va dir que vigilés amb qui parlava perquè li controlava el mòbil. Una altra vegada, el director general, José Miguel Calle, li va dir: "Avui vens molt 'marcona', quin vestit que portes". A continuació li va llençar dos petons amb la mà.

Per tot això, el maig del 2021 va dimitir i al cap de poc la federació li va enviar un burofax reclamant-li 60.000 euros per viatges indeguts, cosa que ella nega i perquè, a més, el tresorer aleshores era Llaó, actual vicepresident. Ella va rebutjar les acusacions. Paral·lelament, ha presentat un acte de conciliació prèvia amb la federació per injúries i calúmnies, que la federació encara no ha respost, però l'entitat ha presentat, per la seva banda, una querella contra Linares per estafa i falsedat documental, acusant-la d'haver-se gastat 78.000 euros en viatges indeguts. La querella ha estat admesa a tràmit per un jutjat d'instrucció de Barcelona i Linares està citada a declarar al maig.

L'advocada de Linares, Carla Martí, ha advertit que si la federació no retira les acusacions contra l'exdirectiva, aquesta presentarà una querella per assetjament laboral, injúries i calúmnies contra Soteras, Llaó i Calle.

De moment la Federació Catalana de Futbol no ha volgut fer comentaris sobre la qüestió.