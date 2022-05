Al final, la temporada ha acabat de la pitjor manera possible. El Figueres va consumar diumenge passat el descens a Primera Catalana després d’encaixar una derrota davant el Sant Andreu (2-0), un rival que, a diferència dels blanc-i-blaus que lluitaven per salvar-se, s’hi jugava la participació al play-off. Mai no ho han tingut fàcil els de Moisés Hurtado, havent de combatre amb innumerables baixes i problemes externs com el mal estat de la gespa de l’estadi de Vilatenim des que va començar el curs. Tot i així, van intentar sobreposar-se per mantenir l’esperança fins a la penúltima jornada quan van ensorrar-se en conèixer la derrota del Girona B contra el Granollers (1-2). Aquell resultat els enviava de nou a la zona perillosa de la taula abans d’afrontar el seu partit amb l’Hospitalet i els va ser impossible aixecar els ànims per tirar-lo endavant (2-3). Tot seguit arribaria l’estocada final al Narcís Sala on, per variar, l’equip arrossegava baixes i els juvenils van tenir un paper destacat.

«Demanem disculpes, amb total sinceritat, als nostres socis i aficionats. Estem molt tocats, ha sigut un cop duríssim. Ningú ho mereixia. Ara és el moment de fer autocrítica, assumir els errors, reestructurar el club, adaptar-nos a la nova realitat i ressorgir més forts i sòlids», va comentar el president Narcís Bardalet. Després de 10 anys a Tercera, amb un play-off d’ascens a Segona B contra el Numància B la temporada 2014-15, el màxim mandatari del club figuerenc va assegurar que «ens deixarem la vida per tornar a Tercera RFEF». «Som un club històric, amb més de 100 anys de vida i ens hem aixecat de totes les patacades, com la que ens va portar a refundar-nos des de baix de tot el 2007 (quan Enric Flix va traslladar la UE Miapuesta Figueres a Castelldefels)», afegia. Bardalet va reconèixer que «no s’ha complert l’objectiu»: «Ha estat una temporada complicada en tots els sentits, sobretot per les lesions, entre 5 i 11 baixes cada jornada des del novembre, que ens han condicionat molt. I hem hagut de recórrer fins a 10 juvenils durant tot l’any, als quals agraïm la seva implicació. A Vilatenim no hem tingut el rendiment esperat i ens ha passat factura. Però ja no valen les excuses ni explicar les adversitats amb les quals hem hagut de batallar, simplement vull fer saber a tots els unionistes que sentim profundament aquesta trista situació». Un nou projecte per pujar Malgrat que Bardalet, que va ser escollit president de la Unió l’any 2019, va comentar que «no ens precipitarem a prendre decisions», la veritat és que a hores d’ara la continuïtat de Moisés Hurtado és realment complicada. L’entrenador s’ha de reunir amb la junta directiva aquesta setmana, però tot fa pensar que hi haurà un canvi de timó a la banqueta pel nou projecte a Primera Catalana. De la mateixa manera que s’haurà de formar un nou equip per buscar l’objectiu de l’ascens. «El que tenim clar és que no cal cremar-ho tot. El club està fent les coses molt bé i no hem de deixar que el mal resultat del primer equip faci ombra a tota la resta. Els socis saben que m’agrada escoltar a tothom i acceptaré crítiques, suggerències, propostes i consells de tothom qui estimi el club», va dir el president.