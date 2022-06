Fontajau ha acollit aquest migdia el Media Day del Bàsquet Girona previ a la Final Four de la LEB Or on hi haurà en joc un ascens a la lliga ACB. Marc Gasol, jugador i president, ha sigut un dels protagonistes que ha acaparat més expectació. El pivot ha explicat que "hem de gaudir-ho perquè no sempre vivim moments així. Ho hem de gaudir des de l'esforç, la concentració i el sacrifici". Gasol considera també que "estem creixent moltíssim com a club, fa quatre anys que aquí érem 150 aficionats per veure l'inici del sènior a EBA, i ara estem lluitant a la Final Four. Però des de l'inici el club és un èxit rotund, amb la part de la base, i ara també amb la part femenina. Tindrem 400 nens i nenes a la base i això em fa molta il·lusió. Que després al primer equip també tinguem èxit, serà genial".

L'ascens és a dos partits. Primer caldrà superar el Lleida, dissabte (20h), i en una hipotètica final, el vencedor de l'Estudiantes-Palència. "Jugar a Fontajau és una gran sort perquè tindrem la nostra gent al darrere", ha assegurat. Marc Gasol ha admés que "els dies se'm fan curts" compaginant la feina de jugar i president, i ha subratllat que "hem viscut dues setmanes molt intenses". Preguntat per si s'afronta igual una final de l'NBA que una de la LEB Or ha dit que "no és comparable, però sí que el que faig és viure el present. T'has de preparar al màxim, afrontar-ho amb ganes i tenir il·lusió". Sobre el Lleida, primer rival, ha dit que "són un gran equip" i ha assegurat que tant ell com l'equip només estan centrats en la semifinal, sense pensar en una hipotètica i decisiva final el diumenge 19. A Gasol també li han preguntat per si el seu futur com a jugador depenia del resultat d'aquesta Final Four i ha deixat clar que "per res" i que ara només està centrat en el present. Ha insistit que aquesta Final Four "s'ha de gaudir" perquè segons ell "és una oportunitat per a nosaltres per créixer i aprendre, i compartir amb l'afició. Estem preparats i tenim ganes, tenim la il·lusió de fer un gran partit contra el Lleida". Gasol ha acabat desitjant sort al Girona FC, que diumenge es juga l'ascens a Primera al camp del Tenerife: "que els vagi molt bé, tant de bo que puguin marcar i guanyar el partit, per celebrar l'ascens".