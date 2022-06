La temporada del Costa Brava encara no s’ha acabat. El conjunt gironí va tancar el curs amb un triomf al camp de l’Albacete (1-3) que no va servir per maquillar un any decebedor que ha culminat amb el descens a 2a RFEF. Ara bé, als despatxos la feina continua. De fet, ho fa a contrarellotge perquè el club no està al dia de pagament amb jugadors i tècnics, a qui deu tres mesos. En total són un xic més de 40.000 euros els diners que necessita el Costa Brava per pagar el deute i evitar el descens administratiu a 3a RFEF. La voluntat del cap visible del club, Carlos Sánchez, és trobar la fórmula per pagar, tot i que diversos jugadors han presentat denúncia a l’AFE i d’aquí ve el perill de patir un segon descens de categoria.

En declaracions a futbolcatalunya.com, Sánchez deia que feia mans i mànigues per trobar una solució. «Cal pagar el deute als futbolistes i el múscul financer, que sóc jo, està fotut. Busco i busco solucions per pagar, però ara com ara, jo no puc posar aquests diners», assegurava al portal. Sánchez manté que cerca «totes les vies per solucionar els problemes» tot i que també reconeix que «no és segur que pugui pagar abans del 30 de juny». El novembre passat, el club va anunciar que Sánchez comprava «un paquet accionarial» majoritari i passava a tenir «el control del club». Tanmateix, l’acord no s’ha presentat mai. L’empresari posa una mica de foscor a tot plegat. «Jo no sóc l’amo perquè encara no he comprat les accions. És tot molt complicat», deia al portal especialitzat en futbol català. El Girona FC, atent Paral·lelament, el Girona FC ha sondejat el Costa Brava per tal que, si es manté a 2a RFEF, pugui ser una mena de club pont entre el primer equip i el filial, de 3a RFEF. En cap cas, hi hauria afiliació ni compra, només acord perquè els jugadors competissin en una categoria més alta que la 3a RFEF.