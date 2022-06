El Costa Brava ha liquidat el deute que tenia de més de 40.000 euros per impagaments a jugadors i tècnics, després que diversos membres de la plantilla denunciessin el cas a l'AFE. Com va avançar el portal FutbolCatalunya.com i ha pogut confirmar Diari de Girona, el club ha complert amb el pagament abans d'avui a la mitjanit per evitar d'aquesta manera el descens administratiu. Els blaugranes treballen amb l'advocat Toni Freixa per arreglar la seva situació i poder competir la temporada 2022-23 a Segona RFEF.