Després de mesos d'intensa negociació Barça-Leeds i l'entrada de diversos dels millors conjunts d'Anglaterra a la licitació, la insistència de Raphinha i Deco ha funcionat. Ja és oficial, l'internacional brasiler jugarà al Camp Nou. El club blaugrana ha anunciat un principi d'acord amb el Leeds pel traspàs, pendent de la revisió mèdica.

El futbolista, que serà presentat aquesta setmana, s'incorporarà a les ordres de Xavi per viatjar a la gira americana amb la resta dels seus nous companys.

Al tram final de la temporada passada, el conjunt blaugrana ja es va posar en contacte amb el Leeds per traslladar-li l'interès. El futbolista el va recollir ja amb una sola idea al cap, volia vestir de blaugrana. Això sí, primer va ajudar els Peacocks a salvar la categoria, sent importantíssim en els últims partits de Premier League. Això va complicar encara més el seu fitxatge, ja que si el Leeds baixava, a l'hàbil extrem se li activava una clàusula per la qual podia sortir per només 25 milions.

La pressió exercida per Raphinha i Deco, que tenien clar on volien acabar, ha estat fonamental. El Leeds ja estava a punt d'acceptar l'oferta del Chelsea quan tots dos van frenar l'operació. La proposta, econòmicament, era superior, però preferien el projecte esportiu del Barça.