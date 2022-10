El Cadí La Seu de les gironines Geo Bahí i Júlia Soler es va emportar la final de la 34a edició de la Lliga Nacional Catalana 2022 Femenina derrotant al Barça CBS (60-42) en el partit disputat a Fontajau. Laura Peña (19 punts) va ser nomenada l’MVP del partit.

El Barça CBS va sortir amb intensitat i es va posar per davant amb un parcial de 0-6 que va respondre Peña des del perímetre per estrenar el caseller del conjunt pirinenc (3-6). De fet, l’aportació de la vilassarenca va ser clau per liderar la remuntada del seu equip, que va donar la volta a la situació (16-13) al final del primer quart.

Laura Peña va seguir inspirada des del perímetre en el segon quart i juntament amb Laura Raventós van col·locar la màxima diferència en el marcador (26-15) obligant a Isaac Fernández a demanar temps mort. I la reacció culer va ser espectacular, amb un parcial d’1 a 13 que les va posar per davant gràcies a Anderson, Canella i López. (27-28). Però el Cadí va reaccionar i va marxar als vestidors tres punts amunt (33-30).

El partit va baixar revolucions en la segona meitat, amb imprecisions i errors no forçats dels dos equips. Els de Jordi Acero es van posar 8 punts amunt (43-35), però el Barça no va donar el braç a tòrcer (43-39). Va ser un miratge, perquè en l’últim període les de l’Alt Urgell van noquejar el seu rival, que només va anotar 3 punts en els darrers 10 minuts.