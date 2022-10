El Bàsquet Girona no està tenint un retorn fàcil a l’elit del bàsquet espanyol. Els d’Aíto encara no han pogut sumar cap victòria i després de tres jornades són cuers, però empatats amb dos equips més. Els altres dos conjunts que compten els partits per derrotes són el Fuenlabrada i el Saragossa.

Els gironins van caure plantant cara contra dos rivals clarament superiors com el Madrid i el Tenerife en les primeres jornades. Però aquest dissabte l’equip va mostrar la seva pitjor versió, davant un Obradoiro que teòricament havia de ser més superable. El resultat final, tot i ser un pèl exagerat, va reflectir el domini gairebé absolut de principi a fi dels gallecs.

Aquesta jornada també han encaixat durs correctius els que ara mateix són els dos rivals del Bàsquet Girona. El Fuenlabrada va sumar una derrota previsible davant el Barça per 28 punts i el Saragossa no va tenir opció davant el Gran Canària (88-72).

L’equip presidit per Marc Gasol, però, es pot aferrar al calendari. Mentre que el Saragossa i el Fuenlabrada, sobretot aquest últim, han tingut duels més assequibles, els gironins han jugat contra dues plantilles que estan cridades a ocupar els primers llocs de la classificació.

Passat aquest petit «Tourmalet» inicial i la dura desfeta a Santiago, els gironins s’han de centrar ara en millorar de cara als propers tres partits, en que tindran a davant equips amb menys potencial que només han sumat una victòria fins avui. El primer, aquest diumenge a Girona contra el sempre imprevisible Unicaja. La setmana següent, tocarà visita el Betis, i set dies més tard es rebrà el Múrcia.

Aquests duels, tot i no ser decisius a aquestes alçades de la temporada, sí que seran una prova interessant per veure com progressa l’equip i si s’han d’encendre les primeres llums d’alarma a Fontajau. A més, amb sis jornades disputades, ja es podrà saber amb més precisió per quins objectius lluitarà cada club.

En aquest sentit, els gironins no només hauran d’estar pendents del que facin els equips que encara no han guanyat, sinó també d’aquells que tenen una victòria i que per plantilla i les primeres sensacions no haurien de lluitar per objectius gaire més ambiciosos, com el Manresa i el Betis.

O, fins i tot, de conjunts que han aconseguit rascar dos triomfs però que eren fixes en les travesses inicials en la lluita per la permanència, com el Granada o el Breogán. Una menció especial mereix el Bilbao, que contra tot pronòstic acompanya el Madrid i el Tenerife al capdavant de l’ACB superant rivals de nivell com la Penya o el València.