El debut de Marc Gasol aquell 3 de desembre de 2021 a Fontajau contra l’Osca va servir per començar a reactivar un equip que, fins aleshores, duia un trist balanç de 2/7 (com l’actual a l’ACB), i no podia aspirar a gaire res més que no fos la permanència. El Bàsquet Girona va atrapar el play-off i allà, tombant l’Estudiantes a la final, va fer el salt a l’ACB.