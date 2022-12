"Hem tingut diversos partits amb la victòria a tocar i això genera frustració i et situa en una situació no desitjada però veus que l'equip va intentant evolucionar, i els jugadors l'endemà d'una derrota tenen ganes d'aprendre i fer autocrítica. Hem de seguir creixent com a grup i també a nivell individual", ha valorat el president i pivot del Bàsquet Girona aquest migdia. Gasol ha fet una aparició pública per fer una crida a la calma i demanar "paciència" en uns moments de dubtes esportius després d'haver sumat només 2 triomfs i 8 derrotes en les 10 primeres jornades de la Lliga ACB.

El pivot considera que l'equip "té molt marge de creixement" i ha subratllat que "crec molt en els jugadors, som capaços de fer més". En aquest sentit, també ha defensat la feina del tècnic Aíto García Reneses, com a peça clau per fer millors els jugadors. Sobre la possibilitat de dur algun reforç ha dit que "nosaltres sempre estem atents a portar jugadors que puguin ajudar l'equip", deixant oberta aquesta possibilitat: "sempre estem buscant fórmules per fer que l'equip millori, sigui des del que tens o portant alguna cosa que ens faci falta". "Els triomfs costa que arribin a un club que és nou a l'ACB, és normal", ha insistit el jugador català, que considera que el nivell de la lliga és "molt alt" i "nosaltres som un equip molt nou i jove. Ho tirarem endavant seguríssim".