El guipuscoà Haimar Zubeldia (Usúrbil, 45 anys), un veterà exprofesional amb 16 Tours de França i 12 Vueltas a l’esquena, va obrir el seu palmarès en una Titan Desert imposant-se davant el líder, David Valero, en la penúltima etapa i jornada reina de la Neom l’Aràbia Saudita. En la quarta i última etapa s’espera un dia ràpid amb 76,4 km de recorregut amb escàs desnivell, 194 metres.

La Neom Titan Desert l’Aràbia Saudita posarà doncs punt final aquesta edició del 2022 en la qual ha comptat entre els seus participants amb participants medallistes olímpics i mundials amb majoria d’anònims, de diferents nacionalitats i edats. Enguany, a dos dels dels valents, els rapitenc Pablo Galán, de 17 anys, i el gironí Antonio Rodríguez, de 69, només els separa mig segle, però els uneix la mateixa il·lusió: gaudir de la bici. Rodríguez, de 69 anys i dorsal 69, originari de Màlaga, fa 49 anys que viu a Girona. És «Titan Platí» per haver participat en onze edicions i haver superat 5.700 km. S’apunta a les carreres del desert perquè es troba «bé, amb ganes, amb salut» i no vol fer una vida «de vell» com alguns dels seus amics.

Rodríguez no para de somriure i assumeix la seva condició de «avi» de la Titan, però el seu exemple i el seu missatge va dirigit als majors i els joves.

«Em trobo molt bé de cap, i la Titan m’ajuda molt a això, perquè si no faig esport em jubilo del tot i em pot caure el món al damunt. Amb l’esport estic tot el dia ocupat, al matí entreno, a la tarda camino i tot el dia el passo fent alguna cosa. Després de jubilat, he continuat com si estigués treballant, m’aixeco a la mateixa hora de sempre, entreno tots els dies, l’esport em dóna vida», explica Rodríguez.

Antonio es dirigeix a Pablo per a dir-li «que gaudeixi de l’esport i de la bicicleta, que no s’obsessioni ni amb temps ni amb res , que vingui a gaudir, que s’oblidi e arribar entre els primers...». També envia la seva filosofia de vida per als seus contemporanis, sobretot per a aquells que es deixen l’activitat una vegada jubilats. «Recomano a la gent gran que facin esport. Tinc amics de la meva edat que semblen vells, jo també ho soc, però em mantinc bé, amb il·lusió i ganes de fer coses. I penso continuar així», assegura. En aquest sentit, Galán es permet donar-li un consell a Rodríguez, 52 anys més gran que ell. «Li diria que continuï així, que li duri aquesta passió pel ciclisme i que continuï molts anys més en forma».