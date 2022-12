El pas endavant de l’Olot amb Risueño a la banqueta sembla evident, però a l’equip li acaba de faltar sort i encert per sumar els tres punts. Amb un Can Misses 3 xop i amb estones de pluja, els garrotxins van mostrar una versió madura per refer-se a la diana inicial del CD Eivissa i, fins i tot, van disposar d’un penal per rubricar la remuntada.

Sumar fora de casa sempre és positiu, però com va reconèixer Risueño en el postpartit la situació actual a la classificació obliga a sumar de tres en tres. El regust és agredolç perquè la segona part de l’Olot va ser meritòria i suficient per batre Contreras més d’una vegada.

El conjunt balear va apostar per un joc més directe i la defensa olotina va saber contrarestar-la en molts moments. Les accions a pilota parada s’intuïen claus i van tornar-ho a ser. Villar va eixugar i reeixugar la pilota abans de servir de banda. La jugada s’embolicaria dins l’àrea i acabaria en penal per mans de Bigas. Juan Antonio no va perdonar i els eivissencs aconseguien un avantage mínim al descans.

Lluny d’empetitir-se, l’equip volcànic va començar a crear ocasions a la segona meitat. Contreras va estirar-se per treure una bona rematada picada de cap a Callís, però Juan Antonio també va replicar fent lluir Batalla.

L’Olot va insistir tant que va acabar trobant el premi. Forgas, amb la canya a punt dins l’àrea, va rematar al primer toc una centrada lateral que la defensa local no va saber refusar. Quedava mitja hora per remuntar i acabar amb la maledicció de no guanyar a les Balears. Quan Pareja Nieto va xiular penal sobre Brugué al 75, tot feia pensar que seria així. Xumetra va agafar la responsabilitat i va errar. Un xut excessivament centrat que Contreras va aturar. De nou, com el dia del València B i l’Ebre, el partit no s’encarrilava des dels onze metres. Del triomf a la consolació d’un punt. Veure el got mig ple o mig buit, fer bo o no aquest punt, dependrà en gran manera del resultat a casa contra el Mallorca B.