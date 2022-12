El 2022 ha sigut, sense cap mena de dubte, el millor any de la carrera de Marina Bassols. La tenista de Blanes ha tancat la temporada col·locada en el lloc 123 del rànquing WTA, molt més amunt que no pas dotze mesos enrere, i a més ho ha fet amb un altre títol a la butxaca. Aquest passat cap de setmana s’ha proclamat campiona de la quarta edició del Màster Futur Nacional Mapfre, disputat a Valladolid.

En la categoria femenina, Bassols es va imposar a Nuria Párrizas per 5-7, 7-6 i 10-6 en una final molt disputada. «Estic molt contenta perquè amb aquests resultats es veu tot el treball que he estat realitzant. M’he enfrontat a grans jugadores i em sento molt feliç per la meva trajectòria i per les victòries», explicava.

Acumula tres títols del circuit: un W25 a Palma del Río, un W60 a Madrid i també un W80 a València. S’hi afegeix la final disputada del W60 a Caldas de Rainha, a part d’haver atrapat el quadre principal dels WTA250 de Budapest i Palerm, i la seva experiència amb l’equip espanyol a la fase final de la Billie Jean King Cup -va reforçar els entrenaments de l’equip entrenat per Anabel Medina-. Ara, moment per al descans i per preparar un 2023 que promet.