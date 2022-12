La 46a edició de la regata internacional Christmas Race, que se celebrarà del 19 al 22 de desembre a les aigües de la badia de Palamós, aplegarà unes 300 embarcacions i comptarà amb la participació d’uns 400 regatistes de tretze nacions. Les classes participants en l’edició d’enguany seran l’olímpica ILCA 6 (Làser Radial) Femení, així com de vela lleugera (ILCA4, ILCA6 Masculí i Femení, Europe Masculí i Femení i 420 Femení i Mixt. A més a més, enguany hi haurà rècord de participació del CNCosta Brava-Vela Palamós, amb vuit regatistes. La tradicional prova nadalenca de vela ha estat presentada avui a l’Espai del Peix de Palamós. Durant l’acte, el president de la Comissió Esportiva i vicepresident del Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós, Miquel Aviñó, ha destacat que en la present edició es potenciaran les classes juvenils. «S’ha optat per apostar per la participació de tripulacions de futur, amb classes molt potents reconegudes per la World Sailing (Federació Internacional de Vela). Una de les novetats en l’edició d’aquest any és el retorn de la classe Europe», ha explicat.

Diumenge serà jornada d’inscripcions i mesuraments. A partir de dilluns (19) fins dijous (22), es disputarà la competició on la flota estarà dividida en dues àrees de regata, en una hi haurà les classes individuals i en l’altra les dobles. La classe 420 que ja s’ha consolidat com una referència i és la més nombrosa en aquesta Christmas Race i supera els 100 vaixells inscrits. Cal destacar el rècord de participants del Club Nàutic Costa Brava-Vela Palamós amb un total de 8 regatistes, on es destaquen: Ramon Figueras (campió d’Espanya de la classe Europe) i Emma Collins (campiona de Catalunya de la classe Europe). També Ascensión Roca, tres vegades subcampiona del món de la classe Europe i que en aquesta ocasió competirà en la classe ILCA 6 Femení. Dins la delegació palamosina de regatistes també hi haurà Xavier Garcia, campió d’Europa de la classe Optimist l’any 2021, que navegarà ara en l’ILCA 6 Masculí; i Marc Mesquida i Ramon Jaume, subcampions d’Europa juvenil de la classe 420.