Després de l’opinió -no vinculant, però sí rellevant de l’advocat de la UE-, ara l’última paraula la tindran quinze jutges. La seva decisió arribarà l’any que ve. Mentre espera el dictamen definitiu, la UEFA va mostrar-se «satisfeta» de la decisió de l’advocat que serveix per mantenir l’actual «estructura democràctica». «És un pas encoratjador per protegir també la piràmide», afegia en un comunicat l’ens. En aquest sentit, el president de LaLliga, Javier Tebas, va reiterar amb una piulada a les xarxes socials que la Superlliga europa era una «idea absurda».