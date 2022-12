No és habitual jugar un partit que pot ser cabdal -però no decisiu- per al futur immediat de la temporada abans de Nadal, i acostuma a ser un indicador de que les coses no acaben de funcionar del tot bé. En aquesta situació arriba el Bàsquet Girona al matx d’aquest migdia contra el Saragossa després d’encadenar cinc derrotes consecutives i de mostrar una imatge molt preocupant fa set dies a València

El compromís contra els aragonesos és la primera de les dues proves consecutives contra rivals directes que esperen l’equip gironí, que acabarà l’any visitant el BAXI Manresa el dia abans de les campanades. Guanyar els dos partits significaria encarar el 2023 amb un altre ànim, mentre que perdre’ls per partida doble deixaria l’equip en una situació límit. Guanyar-ne un seria un mal menor però no milloraria gaire el panorama. Els jugadors d’Aíto hauran de jugar amb més intel·ligència i ser més forts mentalment que en les últimes jornades. Davant el Breogán van ser incapaços de gestionar un avantatge de 7 punts en l’últim quart i, a més, no van aconseguir anotar cap cistella en els darrers minuts tot i que els gallecs estaven en bonus. I contra el València els gironins es van desinflar de manera inexplicable al segon temps sense treure ni tan sols l’orgull, repetint el desastre de 15 dies abans a Vitòria. Malgrat tot, pel que fa al matx d’avui el Bàsquet Girona es pot encomanar a la lluita -però sense sort- que ha demostrat davant la seva afició i al fet que ha arribat als últims cinc minuts dels partits amb opcions de victòria. Però quan ha arribat el moment de la veritat, en que s’han de prendre bones decisions i minimitzar els errors, l’equip ha transmès un bloqueig d’idees, físic i mental que l’ha condemnat a fer una mala pròrroga contra el Gran Canària i uns nefastos últims compassos en atac davant el Breogán. Avui l’equip, encara sense Garino, haurà de mostrar fortalesa mental i capacitat de re reacció als moments complicats que es presentin davant un Saragossa que arriba només amb un triomf més però amb unes sensacions ben diferents. Després de començar la lliga amb un 0 a 6 advers i com a cuer destacat, el conjunt aragonès s’ha refet gràcies a l’arribada de Porfi Fisac, que va deixar molts bons rècords a la ciutat després de signar un magnífic curs 2019-2020 fins la irrupció de la pandèmia. A més, el Saragossa visita Fontajau amb la plantilla reforçada, després de fitxar el base serbi Stefan Jovic, amb una llarga experiència en equips d’Eurolliga. No obstant, el balcànic ha estat inactiu gairebé tot el que es porta de temporada a causa de problemes físics i s’haurà de veure de quina manera podrà ajudar al seu equip avui. Les principals referències per Porfi Fisac ja són ara mateix en la línia exterior, com l’internacional amb Espanya Santi Yusta, o els americans Justinian Jessup i Chris Wright, que és dubte. En el joc interior, destaca Christian Mekowulu, que és el més valorat de la plantilla. Els aragonesos no tenen gaire més punteria que el Bàsquet Girona des de la línia de 3 -són quarts per la cua i els de Fontajau són últims-. A part de l’encert exterior, el duel també pot estar marcat per la cura de la pilota, ja que són dos dels conjunts que més recuperacions aconsegueixen però també dels que més pèrdues cometen.