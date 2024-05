Neix la Plataforma pel decreixement turístic davant la «situació límit» que viu Girona

Girona té una nova entitat que pretén lluitar contra el turisme massiu que viu la ciutat des de fa anys. Es tracta de la Plataforma pel decreixement turístic, formada per veïns i entitats que reclamen una ciutat on «viure dignament» davant la problemàtica del «turisme de masses» i el «fenomen creixent dels expats», ha dit un dels portaveus de la plataforma, Pau López, en la presentació que s'ha fet aquest matí a la plaça de Sant Feliu. En aquest sentit, s'han queixat d'una «situació límit que està tensant la ciutat i que genera un malestar que fa temps que s'està veient». De fet, plataformes com +Barri -Pisos turístics o la mateixa Associació de veïns del Barri Vell fa temps que reivindiquen la problemàtica, sobretot al Barri Vell. Tanmateix, la nova entitat entén que «afecta a tots els barris de la ciutat» i també fa de «taca d'oli» i s'escampa cap als municipis veïns.

Per això, reclamen a l'Ajuntament de Girona, i també a les diferents administracions, que es facin «responsables» de la situació i realitzin polítiques que «regulin el turisme» per «revertir i fer decréixer el turisme», ja que són «els impactes negatius i les repercussions» que té el turisme massiu per la ciutat. Així, demanen una «ciutat viva, de barris, persones i comerç local» i no una Girona que sigui «aparador» fet «des dels turistes i pels turistes».

