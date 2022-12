Xavi: «Fitxar al gener? He demanat que no es toqui gaire la plantilla»

Acabat el Mundial, amb l’Argentina de Messi passejant la seva Copa del Món pels carrers de Buenos Aires, el Barça, pràcticament al complet, torna al primer pla de l’activitat preparant el derbi del pròxim 31 de desembre al Camp Nou contra l’Espanyol. «Jo, amb 20 anys, i Andrés, amb 20, no estàvem al nivell que tenen ara Gavi i Pedri», va indicar Xavi, el tècnic blaugrana, en una entrevista amb Barça TV, convençut que s’ha de «doblegar l’aposta per l’essència» de l’estil del club.

No espera grans reforços en el mercat d’hivern, entre altres raons perquè el Barça ha superat el límit salarial del fair play que marca la Lliga. «No sabem si podrem incorporar nous jugadors», va reconèixer Xavi, dient que el grup del qual disposa ara («és una plantilla fantàstica») ja li permet ser «competitiu» sent com és líder de la Lliga. Ni tan sols el comiat de Piqué com a jugador suposa una necessitat per reforçar l’eix de la defensa. «Tenim a quatre centrals i a Marcos Alonso o Frenkie, que es poden adaptar», va recordar l’entrenador del Barcelona, assumint l’extrema dificultat que suposa escometre fitxatges en aquest mercat d’hivern.

Per això, no ha fet grans peticions a Mateu Alemany, el director de futbol del Barça. «Li vaig dir a Mateu que no toquéssim molt, que estic content amb la plantilla. Si no toquem res, contentíssim», va confessar l’entrenador, qui va assegurar que «el Barça és una trituradora de persones, per la qual cosa ser l’entrenador del primer equip requereix d’un estat emocional molt equilibrat». En aquest sentit, va insistir Xavi que està «molt content amb la plantilla perquè hem fet una família», després de precisar que se sent molt feliç pel que té. No hi ha d’haver dubtes, segons sostenia l’entrenador, sobre el model de joc de l’equip, per molt que ara s’imposin estils més flexibles i pragmàtics com l’imposat per Scaloni en l’Argentina campiona del món, capaç de jugar un 4-3-3, amb Di Maria a la banda dreta, o un 4-4-2, recorrent fins i tot als tres centrals (davant Països Baixos), o acabar amb un altre 4-3-3 asimètric en la final contra França situat Di Maria a la banda esquerra de l’atac.

«No hem de perdre-ho, és el que ens fa gran. La selecció ha guanyat un Mundial, dues Eurocopes, el Barça, cinc Champions…», va recordar Xavi, qui no té cap dubte. «Si hi ha dubtes respecte la vigència d’aquest model, encara cal duplicar l’aposta per l’essència», va subratllar el tècnic.

«Hi ha d’haver un pla B, un pla C per tenir la nostra essència», va afegir. I en aquest sentit va posar en valor a Dembélé, més discutit que mai perquè el Mundial l’ha deixat en mal lloc, al punt que va ser substituït a la primera part de la final amb l’Argentina. «Ousmane és un jugador especial, porta cinc gols i set assistències aquesta temporada. No hi ha jugadors d’aquest tipus. Més de la manera que volem jugar nosaltres, que encari, que tingui u contra u», va dir en un inacabable catàleg d’elogis cap al davanter francès.