L’eliminació de la Copa del Rei de dimarts a Cáceres costarà de pair. Les festes hi ajudaran tot i que Míchel ja té focalitzada tota l’atenció en el partit de dijous que ve a Montilivi contra el Rayo Vallecano (17:00). Un matx que es disputarà en un horari poc habitual i que el club confia que hi hagi una bona entrada. En aquest sentit, perquè així sigui, des del Girona s’engegaran dues iniciatives. La primera, que ja està activa, és oferir als abonats la possibilitat de cedir l’abonament digital al club per tal que sigui ofert a persones o col·lectius més desafavorits o gent que treballa per la inserció social. Així, el club vol regalar l’opció de veure en directe un partit de l’equip a aficionats que no s’ho poden permetre. Els abonats interessats a cedir l’abonament per aquesta causa ho han de fer a través de l’àrea de soci i en aquest cas, fer-ho benèfic. A més a més han de completar-ho enviant el nom complet i DNI a solidaritat@gironafc.cat.

L’altre acte previst pel partit contra el Rayo serà la instal·lació d’una fan zone a Montilivi. El grup gironí Oxigen Band serà l’encarregat d’amenitzar els moments previs del partit que també comptarà amb la presència dels Carters Reials que recolliran les cartes de la mainada. D’altra banda, el Girona va informar que ahir es van posar a la venda les entrades pel partit al camp de l’Espanyol previst pel dissabte 7 de gener (21:00). El club disposa de 628 entrades que aniran repartides així: 100 per a membres de la Federació de Penyes, 25 del Jovent Gironí, que hauran de ser també tots socis i 50 per a compromisos del club i la resta es posaran a disposició dels socis a un preu de 40 euros.