La Federació d’Escacs de la República Islàmica de l’Iran va qualificar aquest dimecres d’inesperada la decisió de l’escaquista iraniana Sara Khademalsharieh, que va aparèixer sense el vel islàmic en el Mundial que es disputa aquests dies a la ciutat d’Almati, al Kazakhstan.

El president de la Federació d’Escacs de l’Iran, Hassan Tamini, va dir que no esperaven que aquesta escaquista es tragués el vel «perquè havia participat en altres tornejos complint les lleis» del país, va informar l’agència local iraniana de notícies Fars.

Així mateix, Tamini va indicar que Khademalsharieh, de 25 anys, no ha assistit al campionat a través de la federació, sinó «de manera independent» i sense vel.

Segons va informar aquest dimecres ‘El País’, Khademalsharieh ha descartat tornar al seu país quan s’acabi el Mundial de partides ràpides i s’instal·larà, amb el seu marit, el director de cine Ardeshir Ahmadi, i el seu fill de 10 mesos, en una ciutat espanyola que no ha volgut revelar per qüestions de seguretat.

Protestes des del setembre

L’Iran viu protestes antigovernamentals i en contra de les normes religioses islàmiques des de mitjans de setembre, després de la mort sota custòdia policial d’una jove kurda anomenada Mahsa Amini, que havien detingut per portar el vel mal posat.

La legislació de l’Iran obliga totes les dones a portar el vel. Aquesta norma també l’han de complir les esportistes en les competicions internacionals.

Des que van començar les protestes, i com a mostra de suport, diverses esportistes iranianes s’han presentat sense el vel islàmic en competicions en altres països, com va ser el cas d’Elnaz Rekabi, escaladora que va competir sense vel l’octubre passat. Segons va publicar el mitjà dissident ‘IranWire’, Rekabi va ser retinguda a l’ambaixada de l’Iran a Seül –on es va celebrar l’esdeveniment esportiu–. Aquí, les autoritats iranianes, explica el mitjà, van amenaçar l’atleta de tancar-la a la presó d’Evin, la presó on la República Islàmica reté els presos polítics.

Tanmateix, a l’arribar a Teheran, a la sortida de l’aeroport, la versió de Rekabi del que havia passat va ser molt diferent. Després de demanar disculpes, va assegurar que va oblidar posar-se el hijab.