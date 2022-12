L’eslovè Luka Doncic va signar la matinada de dimarts a dimecres el primer triple doble d’lamenys 60 punts, 20 rebots i 10 assistències en tota la història de l’NBA. Una fita que li va servir al seu equip, els Maverick de Dallas, per derrotar els New York Knicks (126-121) en un partit que va necessitar la disputa d’una pròrroga.

Els locals perdien per nou punts de diferència (103-112) quan només faltaven 33,9 segons per disputar-se del quart i definitiu període. Però un parcial de 12-3, finiquitat amb una espectacular cistella del mateix Doncic, va permetre als texans forçar un temps extra en el que acabarien per completar la seva particular remuntada.

Doncic va signar la millor actuació de la seva carrera. Va anotar 60 punts, capturar 21 rebots i repartir 10 assistències. D’aquesta manera, va superar el registre de l’alemany Dirk Nowitzki com a màxim anotador d’un partit dels Mavericks.

Mai en tota la història de l’NBA s’havia registrat un triple doble d’aquesta envergadura. Doncic, als seus 23 anys, va escriure d’aquesta manera una nova pàgina per al record d’aquest campionat i va acabar ovacionat pel públic que omplia les graderies de l’American Airlines Center de Dallas.