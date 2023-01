Dissabte el Bàsquet Girona juga a Fuenlabrada i ja sap que per sortir-ne amb una rialla haurà de fer tantes coses bé com dimarts contra el Joventut. «Hem de continuar de la mateixa manera: en defensa, transicions i activitat col·lectiva. Després, estarem encertats o no ho estarem. Però la concentració no pot fallar», resumeix Aíto, que s’aïlla de la classificació i se centra en el partit a partit. «El més important és ser cada cop un millor equip. No hem d’estar pensant en si una victòria o una derrota provocarà això o allò altre. Potser alguns cops, psicològicament parlant, ens pot afavorir jugar contra rivals com el Joventut, al qual no tens la responsabilitat de guanyar, cosa que no passa amb rivals com el Fuenlabrada o el Manresa, amb els quals la pressió és diferent. Però això són especulacions que no m’interessen tant. El que m’ocupa és que el vestidor sigui capaç de treballar fort, posi el focus on l’ha de posar i els resultats seran una conseqüència».

Relaxar-se no forma part dels ideals d’Aíto García Reneses. «Hem d’evitar aquest risc perquè ens pot passar. Ja es va veure la gran ratxa amb la qual va arribar el Joventut a Fontajau, i va acabar jugant pitjor que nosaltres. Tornem allà mateix, hem de centrar-nos en el que depèn de nosaltres. I de nosaltres depèn que la feina sigui bona». Per al partit d’aquest cap de setmana, ni Garino, que no té una data específica per tornar a les pistes, ni Oriola, es vestiran de curt. I els fitxatges? «En aquest tema ni entro ni surto, li heu de preguntar al club», ha finalitzat. Dolça ressaca a Fontajau: una victòria «de tots»