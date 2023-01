Feina feta no fa destorb. L’Spar Girona va vèncer ahir al Basket Landes en un duel que esdevenia primordial per mantenir les opcions de classificar-se per als quarts de l’Eurolliga. Les gironines, que enceten el 2023 amb la plantilla al complet, van resoldre un partit incòmode en què, tot i que no va brillar el joc, es van saber imposar als arguments de les franceses gràcies, en part, a una imperial Marianna Tolo (22 punts). El triomf permet a les jugadores de Bernat Canut ser terceres del grup B de manera provisional i a l’espera de conèixer el resultat dels respectius duels Sopron-Kangoeroes i DVTK-Schio que s’enfronten avui.

Cal recordar que enguany no hi ha repesca cap a l’EuroCup, els quatre equips que no passin a quarts quedaran eliminats. Amb tot, al conjunt gironí li queden sis partits -només dos d’aquests a Fontajau- de fase regular en la màxima competició continental per saber si pot repetir la gesta de mantenir-se entre els vuit millors d’Europa. Per fer-ho, la victòria d’ahir era d’allò més important. Les matemàtiques, per ara, queden lluny i les locals van poder començar l’any brindant un somriure a l’afició.

Les franceses, amb set de victòria després de quallar una primera volta amb un sol triomf i reforçades amb nous fitxatges, van sortir amb ímpetu i van agafar la iniciativa. Les locals van respondre amb velocitat donant-li la volta al marcador amb un parcial de 8-2 liderat per una precisa Marianna Tolo que, amb el seu clàssic segell de qualitat, no va tenir aturador. Tot i això, les rivals van aguantar el pols (18-14). Julie Barennes, que es presentava a la cita amb la sensible baixa de Marine Fathoux, no va esperar ni dos minuts per demanar temps mort veient que l’inici del segon quart arrencava amb dues cistelles consecutives.

Les franceses van imprimir velocitat al partit i, aprofitant un parell de contraatacs, van empatar la trobada (24-24) de la mà de Kendra Chery. L’equitat va durar poc gràcies a un 2+1 de Rebekah Gardner que va permetre agafar aire al seu equip. La nord-americana va despertar per, a la vegada, reactivar a les gironines que ahir no trobaven encert des del perímetre (2/11 en triples). Les gales no van abaixar els braços i la dupla Chery-Roumy va dinamitar l’avantatge local. Amb empat en el marcador (35-35) Gardner va treure petroli per deixar al seu equip per davant al descans (37-35) des de la línia de personal.

El partit es va tornar estàtic, amb poca fluïdesa, pèrdues i dificultat en totes dues esquadres per a anotar tirs alliberats. Cinc punts distanciaven a l’Spar Girona de les seves contrincants a l’inici de l’últim quart. Les franceses es van bloquejar en atac i les jugadores de Bernat Canut ho van aprofitar per col·locar la màxima diferència (58-49). Amb l’ansietat per anotar fent nosa en les decisions de les jugadores de Barennes, Tolo va ampliar encara més el marcador i Etxarri s’hi va afegir per maquillar l’estadística exterior amb un triple. Tot plegat va impedir qualsevol indici de reacció visitant i va permetre a l’Uni celebrar amb l’afició de Fontajau el primer triomf de 2023.

Recollida solidària de joguines

Centenars d’aficionats van llançar peluixos a la pista durant el descans. La gesta responia a la iniciativa del club per recaptar joguines per a Càritas Girona.